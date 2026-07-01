"Не можем да си позволим да загубят": Руснаци в България дариха 17 автомобила за украинската армия (СНИМКИ)

Руски граждани, които живеят в България, дариха 17 високопроходими автомобила в подкрепа на Въоръжените сили на Украйна и Легион "Свобода на Русия", който е част от украинската армия. Автомобилите бяха изложени на площада пред храм-паметник "Св. Александър Невски" в София, като върху предните им стъкла бяха поставени украински знамена. След официалното им представяне те ще бъдат изпратени към Украйна.

Дарението е направено от руски граждани, които живеят в България и Русия, съобщи пред журналисти Геннадий Воробьов от "Бесарабски фронт". По думите му инициативата не се провежда за първи път. Още: И Путин де факто призна растящата сила на Украйна. Кремъл се готви да прибере спестяванията на руснаците (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Преди две години отново се събрахме тук", каза той.

Според Воробьов високопроходимите автомобили ще се използват както за превоз на военнослужещи, така и за доставка на боеприпаси, храна и друга логистична помощ до фронтовата линия.

Той посочи, че дарението е част от усилията за подпомагане на украинската армия във войната с Русия.

В отговор на журналистически въпрос Воробьов заяви, че голяма част от дарителите са руски граждани, срещу които в Русия се водят наказателни производства или имуществото им е конфискувано. По думите му те се опасяват за сигурността си и затова предпочитат самоличността им да не бъде публично разкривана.

По време на събитието част от присъстващите бяха с маски и тъмни очила, а някои носеха военни униформи. Те развяха украински знамена и скандираха "Слава на Украйна". Още: Радев иска украинските "върхови технологии" за дронове и у нас, след като спря оръжието за Киев (ВИДЕО)

Организаторите определиха инициативата като мирна и обществена, чиято цел е публично да покаже доброволческата помощ за Украйна и подкрепата за отбраната ѝ срещу руската агресия.