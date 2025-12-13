Коул Палмър се завърна с гръм и трясък за Челси и донесе ценна победа във Висшата лига

Английската футболна звезда Коул Палмър се завърна силно за Челси и отбеляза първото си попадение от септември насам, за да помогне за победата над Евертън с 2:0 като домакин в среща от 16-ия кръг на Висшата лига. "Сините" си свършиха работата още през първото полувреме с две попадения, а "карамелите" така и не успяха да отговорят на инкасираните голове на "Стамфорд Бридж".

Челси победи Евертън на "Стамфорд Бридж"

В средата на първата част Мало Густо намери Коул Палмър, който се разписа. В края на полувремето пък Педро Нето асистира за Густо, окйто се отчете с попадение за 2:0. След почивката Енцо Мареска предпочете да съхрани Палмър и го извади още в 58-ата минута. Интересното бе, че младата сензация Естевао влезе от пейката едва в 81-вата минута и не прекара време заедно с Палмър на терена.

В класирането Челси е на четвърто място с 28 точки - на пет пункта от лидера Арсенал, който е с мач по-малко. Евертън е осми с 24 точки, като бе изпреварен от Ливърпул, който победи Брайтън при завръщането на Мохамед Салах на терена, и то с рекорд. За лондончани предстои гостуване на Нюкасъл, а Евертън домакинства на Арсенал.