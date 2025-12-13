Любовта стана омраза: Защо 85 000 души въстанаха по време на визитата на Меси (ВИДЕО)

Това трябваше да бъде исторически празник. Завръщането на Лионел Меси в Индия след 14 години бе рекламирано като събитието на десетилетието. Вместо това, дългоочакваното турне завърши с летящи бутилки, счупени седалки, намеса на полицията и спешна евакуация на аржентинската звезда.

Защо една от най-обожаваните фигури в света бе посрещната и изпратена с такава агресия? Ето анатомията на провала:

1. „VIP културата“ уби спектакъла

Основната причина за гнева на 85-хилядната тълпа на стадион „Солт Лейк“ не беше самият Меси, а начинът, по който бе организирано присъствието му. В момента, в който Лео стъпи на терена, той бе буквално обграден от плътен кордон политици, чиновници и техните семейства, които се блъскаха за селфита.

Обикновените фенове, платили огромни суми за билети, изобщо не можаха да видят своя идол. Гледката към Меси бе блокирана от стена от костюмирани лица, което предизвика първата вълна от освирквания – не срещу футболиста, а срещу натрапниците на терена.

Could you spot where the Messi is??



This was the view for fans who paid 10K, Wow pic.twitter.com/0wC1fuPPFH — The Khel India (@TheKhelIndia) December 13, 2025

2. Измамените очаквания: „Искаме си парите обратно!“

Цените на билетите бяха изключително високи за местния стандарт, като обещанието беше за грандиозно шоу. Реалността обаче се оказа жестока:

Меси се появи за по-малко от 20 минути.

Той не докосна топка, не показа футболни умения и не участва в никаква игра, въпреки очакванията.

Програмата бе съкратена драстично заради липсата на контрол върху тълпата.

Феновете се почувстваха ограбени. Публиката започна да скандира „Измама!“ и да къса плакатите с лика на звездата, чувствайки, че са платили за спектакъл, който не се е състоял.

3. Ескалацията: Бутилки и вандализъм

Когато стана ясно, че Меси напуска стадиона преждевременно заради заплаха за сигурността му, търпението на тълпата се изчерпа. Разочарованието прерасна във физическа агресия:

Върху терена полетяха пластмасови бутилки и предмети.

Част от трибуните бяха изпочупени, а седалки – хвърляни към пистата.

Полицията трябваше да се намеси със сила, за да овладее безредиците, докато Меси и делегацията му бяха спешно изведени от съоръжението.

4. Политическият отзвук

Скандалът взе такива размери, че властите в щата трябваше да реагират мигновено. Главният министър на Западен Бенгал поднесе официално извинение на Меси за „срамните сцени“, а организаторът на събитието бе задържан от полицията за лошо управление и подвеждане на публиката.

Заключение

Агресията не беше насочена към личността на Лионел Меси, а към организационния хаос. Той бе превърнат в „циркова атракция“ за местния елит, докато истинските фенове, които го боготворят, бяха пренебрегнати и ощетени. Това, което трябваше да е обяснение в любов от Индия към Аржентина, завърши като грозна сцена, доказваща, че дори магията на Меси не може да компенсира организационната алчност и некомпетентност.

