Като удар от камион: Защо грипът тази зима не е „просто настинка“

Температурите падат, а чакалните пред лекарските кабинети започват да се пълнят. Декември традиционно бележи началото на сериозната циркулация на грипните вируси в България, като пикът се очаква в края на януари и началото на февруари. Но грипът не е просто „тежка настинка“. Той е сериозно системно заболяване, което изисква бърза реакция.

Обобщихме всичко най-важно от здравните експерти, за да ви подготвим за сезона.

Врагът: Какво ни атакува?

Според данните на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), най-честите щамове, които се очаква да доминират тази зима, са от тип А (H1N1 и H3N2) и по-рядко тип Б (Victoria).

"Грипът настъпва внезапно. Ако при настинката симптомите се разгръщат в продължение на 2-3 дни, при грипа човек може да посочи точния час, в който се е почувствал зле," обясняват епидемиолозите.

Симптомите: Правилото на "камиона"

Лекарите често използват сравнението, че при истинския грип се чувствате така, сякаш ви е блъснал камион. Ето основните отличителни черти:

Внезапно начало: От пълно здраве до срив за часове.

Висока температура: Често над 38.5 – 39 градуса, която трудно се повлиява от лекарства.

Силни мускулни болки и отпадналост: Болки в ставите, кръста и очните ябълки (особено при движение на погледа).

Суха, дразнеща кашлица: Появява се почти веднага.

Главоболие: Силно и пулсиращо.

Важно: Хремата е характерна за настинките (риновируси), при грипа тя обикновено липсва в началния етап или е слаба.

Златното правило на 48-те часа

Най-голямата грешка, която пациентите допускат, е самолечението с антибиотици.

Антибиотиците не лекуват вируси! Те се изписват само при доказана бактериална инфекция (като усложнение).

За грипа съществуват специфични антивирусни препарати (по лекарско предписание). Те блокират размножаването на вируса, но са ефективни само ако приемът им започне в първите 24 до 48 часа от симптомите. Закъснеете ли, ефективността им спада драстично.

Усложненията: Кога да търсим спешна помощ?

Грипът е опасен заради усложненията си. Най-честото е вирусната пневмония, която може да се развие мълниеносно. Следете за т.нар. „втора вълна“:

Ако след 3-4 дни подобрение температурата отново се повиши рязко.

Ако се появи задух или болка в гърдите.

Ако кашлицата стане влажна с оцветени храчки.

Това са сигнали за бактериална суперинфекция, която изисква незабавна лекарска намеса и рентгенова снимка.

НАРЪЧНИК ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ: 5 СТЪПКИ

Ето какво съветват специалистите за предпазване и бързо възстановяване:

1. Изолация веднага

Усетите ли първите симптоми – останете вкъщи. Героизмът да отидете на работа само ще зарази колегите ви и ще удължи вашето боледуване.

2. Хидратация до краен предел

Високата температура дехидратира тялото. Пийте по 2-3 литра течности – вода, чай с лимон и джинджифил. Избягвайте алкохол и кафе.

3. Проветряване и влажност

Вирусите обичат сух и застоял въздух. Проветрявайте помещението на всеки час за 5-10 минути.

4. Подсилване на имунитета (разумно)

Витамин D: През зимата нивата му спадат критично.

Цинк и Витамин C: Помагат на имунния отговор.

Забележка: Консултирайте се с лекар за дозите, предозирането може да е токсично.

5. Хигиена на ръцете

Грипът се предава и чрез повърхности. Мийте ръцете си често и избягвайте да пипате лицето си, когато сте навън.

Заключение

Грипът през сезон 2024/2025 не бива да се подценява, но и паниката е излишна. Ключът е в бързата реакция – разпознаване на симптомите, консултация с личния лекар в първите часове и пълна почивка.

