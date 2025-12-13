Салах зарови томахавките и върна Ливърпул към победите във Висшата лига, но Слот получи нови главоболия

Любопитно:

След две поредни равенства английският шампион Ливърпул се завърна към победите във Висшата лига, надвивайки тима на Брайтън с 2:0 като домакин в среща от 16-ия кръг. И двете попаденя бяха дело на нападателя на тима Юго Екитике, но голямата новина бе завръщането на суперзвездата Мохамед Салах в състава на "червените". Египтянинът зарови томахавките с Арне Слот и влезе от пейката, за да счупи нов рекорд във Висшата лига. Неприятната новина бе, че Джо Гомес се контузи в така невралгичната дясна зона на отбраната.

След само 40 секунди игра Ливърпул стигна до откриване на резултата, като Джо Гомес успя да се намеси ключово и да подаде към Екитике, който веднага обработи топката и нанесе мощен удар под гредата. В 26-ата минута обаче Слот получи нови главоболия за състава си, след като Гомес пак се контузи. Той играе на ключовата позиция десен бек, където отсъстват Жереми Фримпонг и Конър Брадли, а именно там Ливърпул страдаше най-много този сезон.

Слот реши да замени Гомес с Мохамед Салах, който бе топло приет от феновете, а Къртис Джоунс се изнесе да играе като десен бек. Брайтън пък опита да отговори на инкасирания гол в самото начало на срещата, като създаде няколко опасности, но не успя да вкара. Ливърпул продължи да играе с настроение в атака, но липсваше завършващият удар. След час игра Салах центрира от корнер и намери перфектно Екитике, който вкара първия гол за Ливърпул от ъглов удар от началото на сезона в първенството.

С асистенцията си Салах счупи впечатляващ рекорд на Уейн Рууни за най-много голови участия за един клуб във Висшата лига. До края на мача и двата тима имаха по няколко много добри положения за гол, но до такъв така и не се стигна. Арне Слот може да се притеснява и за Юго Екитике, който получи някакъв проблем точно преди да бъде заменен от Александър Исак. А Доминик Собослай за пръв път от началото на сезона не изкара пълни 90 минути в шампионата, като бе заменен в 83-ата минута, след като също изпита болежки по-рано в двубоя.

В края на мача на терена се появи и Джеймс Милнър за отбора на Брайтън, който получи бурните аплодисменти на домакинските фенове заради кариерата му на "Анфийлд". Иначе в класирането Ливърпул е на шесто място с 26 точки, колкото има и петият Кристъл Палас. Брайтън пък е на девето място с 23 точки. За Ливърпул предстои визита на Тотнъм, а Брайтън домакинства на Съндърланд.

