Гръцките фермери отказаха преговори с правителството, блокадите няма да паднат

Протестиращите гръцки фермери отказаха да участват в диалог с правителството и с премиера Кириакос Мицотакис в понеделник. Това стана ясно днес по време на национална среща в Никея, област Лариса, съобщи държавната телевизия ЕРТ. Фермерите са решили да изпратят в неделя до премиера и до компетентните министерства списък със свои искания.

Земеделците предупредиха, че докато правителството не заеме позиция по поставените от тях въпроси, няма да се оттеглят от блокадите по пътищата. Телевизия ЕРТ посочва също, че протестиращите отново са заявили готовност за затваряне на ключови пътни артерии.

Основните искания на различните земеделски организации в страната са свързани с високите производствени разходи, като акцент се поставя също върху цената на земеделското гориво и електроенергията за селското стопанство, както и върху компенсирането на загубите.

В петък премиерът Мицотакис заяви готовността на правителството за диалог със земеделските производители и отправи покана те да излъчат своя делегация, която да се срещне с него в 17:00 часа в понеделник.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии заради скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

