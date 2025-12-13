Българската щафета остана извън топ 10 на Световната купа по биатлон в Австрия

Българската щафета, в състав Валентина Димитрова, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова, зае 14-о място на състезанието 4 х 6 километра при жените от Световната купа по биатлон в австрийския зимен център Хохфилцен. Родните представителки използваха девет допълнителни патрона и завъртяха една наказателна обиколка, което ги остави на 4:23.4 минути от победителките от Швеция. Дистанцията се увеличи на трети пост, когато на Мария Здравкова се наложи да прави допълнителна обиколка.

14-о място за България

Победителките Ела Халварсон, Анна Магнусон, Елвира Йоберг и Хана Йоберг изминаха трасето за 1:06:52.4 часа, използвайки седем допълнителни патрона. Шведките водеха от старта до финала и оставиха зад себе си отборите на Норвегия и Германия, които също избегнаха наказателни обиколки.

Норвежките използваха девет допълнителни патрона и завършиха на 40.3 секунди от лидерките, докато състезателките на Германия завършиха с осем допълнителни патрона и изоставане на 51.3 секунди. В неделя в Хохфилцен предстоят щафета 4 х 7.5 километра при мъжете и преследване на 10 километра при жените.

Припомяме, че ден по-рано Милена Тодорова завърши на 12-о място и записа най-добро класиране сред българските състезателки в спринта на 7,5 километра в Хохфилцен. Тя не направи нито една грешка в стрелба, като повали и десетте си мишени. Тодорова завърши на 50.6 секунди от победителката Лу Жанмоно от Франция, която също бе безгрешна с пушката.