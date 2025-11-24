Спорт:

Будни за успех: Пламен Йорданов и неговият Сватбен център

Повече от 20 години в най-романтичния бизнес, стотици изящни рокли и хиляди сбъднати мечти – това е само част от вдъхновяващата история на Пламен Йорданов, собственик на Сватбен център “My Wedding”. Магазинът не е просто търговски обект, а свят, в който бъдещите младоженци намират спокойствие, увереност и обещанието, че всяка тяхна идея може да се превърне в реалност. Просторните зали са изпъстрени с невероятни булчински рокли, тоалети за абитуриентки, куми и гости на сватба, костюми за младоженци и аксесоари за всеки един детайл – от брачни халки и покани до ръчно гравирани чаши и късметчета. Всичко това е събрано под един покрив, за да спести време и усилия на влюбените двойки в най-специалния ден от живота им.

Но зад целия този блясък стои един човек, за когото работата винаги е била повече от професия – тя е любов и мисия. Пламен никога не е работил за някого другиго, търговията е в кръвта му, а мечтата за собствен бизнес се ражда още в младежките му години. Първоначално в представите му тя е за малък павилион, но съдбата му отрежда нещо по-голямо – един от най-успешните сватбени магазини у нас. Успехът му е резултат от упорита работа, страст и постоянство. И помощта на една банка, която вярва в него.

Тази история е част от съвместния проект на Actualno.com и UniCredit “Будни за успех”, в който надникваме в света на успешни предприемачи, превърнали мечтите си в реалност. Те са доказателство, че будителството и днес има своите нови лица – хора, които създават, осмеляват се и променят света около нас чрез работа, мечти и малко любов.

 

От мечта към реалност

Идеята за Сватбения център се ражда преди около 20 години, когато Пламен се занимава с ресторантьорство. Сватбите тогава са ежедневие за него – графикът е пълен, а с годините пред очите му минават хиляди младоженци. Но заедно с щастливите моменти той вижда и трудностите: „Хората пътуваха навсякъде – до Асеновград за рокли, до Пещера за обувки, до Плевен за костюми. Много трудно, бавно и скъпо беше това удоволствие.“ Точно така се ражда идеята – всичко нужно за една сватба да бъде събрано под един покрив.

Първоначално има подкрепата на близък приятел бизнесмен, но в решителния момент остава сам, без средства дори за капаро. Въпреки препятствието, Пламен намира начин – в крайна сметка финансирането идва с помощта на UniCredit. „Кредитирането преди 20 години беше изключително трудно. От друга банка имах оферта за 18% лихва, а UniCredit ми предложиха 12% и аз бях най-щастливият човек, че съм намерил толкова ниска лихва… колкото и смешно да звучи сега”, спомня си той.

 

Сплотено семейство

Сватбен център My Wedding е като добре смазана машина – зад него стоят години опит, но и едно сплотено семейство, което заедно движи бизнеса напред. Съпругата, децата, сестрата и бащата на Пламен, редом с още двайсет професионалисти ежедневно и неуморно се грижат за всеки детайл. От избора на рокли и костюми, през корекциите в ателието, грижата за клиенти и дори доставките – всичко е колективен труд.

“Винаги когато съм в София, съм на работа. Нямам нито един ден, в който да съм обядвал вкъщи,“ споделя Пламен. Неговите дни започват рано – с грижа за магазина, за екипа и за хората, които прекрачват прага му. А всеки ден магазинът оживява пред очите му – вълнуващи проби, полезни съвети, усмивки и безценни моменти на вълнение. Именно тогава Пламен намира истинския смисъл в работата си: „Всеки път, когато видя доволен клиент да напуска магазина, си казвам – струва си.“

 

Страстта към професията

Макар магазинът да заема голяма част от живота му, Пламен е човек с най-разнообразни интереси извън работата. Обича да прекарва време в градината си, да кара колело, както и да пътува с цялото си семейство с кемпер. Но истинската му страст категорично е спортното ориентиране – хоби, което има от дете. “Почти всяка събота и неделя имаме състезания, обиколили сме цял свят с този спорт. Имам страшно много приятели от него и това е любимото ми занимание.”

Като съвет към младите предприемачи Пламен е категоричен: постоянството и любовта към работата са най-важното. “За да се случват нещата, е много важно човек да обича професията си. Трябва да работи със страст, а всичко идва в последствие”, съветва той.

Лидия Найденова
