Не вярвайте на Русия за смъртта на полски офицер: МВнР на Полша с изявление

Русия използва целенасочено смъртта на полски офицер за дезинформация, опитвайки се да внуши, че тя е съвпаднала с пристигането в Полша на украински транспортен самолет Ан-70 "с мистериозен товар" или дори че той бил участвал във военните действия на бойното поле в Украйна. С това официално съобщение излезе пресслужбата на полското Министерство на отбраната на 18 септември в социалната мрежа Х. Става дума за 45-годишния подполковник Конрад Барнас, началник на щаба на 12-та база за безпилотни летателни апарати на полските въоръжени сили, базирана в Мирославец.

Според съобщението на полското ведомство високопоставеният военен офицер е починал след дълга борба със заболяване, а цялата информация, разпространявана в руски канали, е фейк.

"Стоп на дезинформацията! Пазете се от невярната информация, появяваща се онлайн за смъртта на началника на щаба на 12-та база за безпилотни летателни апарати в Мирославец. Истината е, че причината за смъртта му е загубена битка с продължително заболяване", се казва в прессъобщението. Министерството на отбраната призовава всички да се доверяват единствено на достоверна официална информация.

"Не използвайте тази трагедия за дезинформационни цели и не създавайте конспиративни теории, като цитирате други причини за смъртта. Дезинформацията работи само когато си позволим да бъдем измамени от нея. Не разпространявайте лъжи", е добавено в поста.

Вчера, 19 септември, RMF24 поясни, че Барнас е починал на 12 септември. Авторите на фалшиви новини са се възползвали от факта, че смъртта на офицера е останала неотразена в продължение на няколко дни и че тя е съвпаднала с навлизането в небето на Полша на руските дронове.

