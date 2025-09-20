Войната в Украйна:

Не вярвайте на Русия за смъртта на полски офицер: МВнР на Полша с изявление

20 септември 2025, 14:05 часа 383 прочитания 0 коментара
Не вярвайте на Русия за смъртта на полски офицер: МВнР на Полша с изявление

Русия използва целенасочено смъртта на полски офицер за дезинформация, опитвайки се да внуши, че тя е съвпаднала с пристигането в Полша на украински транспортен самолет Ан-70 "с мистериозен товар" или дори че той бил участвал във военните действия на бойното поле в Украйна. С това официално съобщение излезе пресслужбата на полското Министерство на отбраната на 18 септември в социалната мрежа Х. Става дума за 45-годишния подполковник Конрад Барнас, началник на щаба на 12-та база за безпилотни летателни апарати на полските въоръжени сили, базирана в Мирославец.

Според съобщението на полското ведомство високопоставеният военен офицер е починал след дълга борба със заболяване, а цялата информация, разпространявана в руски канали, е фейк. 

"Стоп на дезинформацията! Пазете се от невярната информация, появяваща се онлайн за смъртта на началника на щаба на 12-та база за безпилотни летателни апарати в Мирославец. Истината е, че причината за смъртта му е загубена битка с продължително заболяване", се казва в прессъобщението. Министерството на отбраната призовава всички да се доверяват единствено на достоверна официална информация.

Още: Латвия откри руски дрон на брега, Полша - отломки от ракета

"Не използвайте тази трагедия за дезинформационни цели и не създавайте конспиративни теории, като цитирате други причини за смъртта. Дезинформацията работи само когато си позволим да бъдем измамени от нея. Не разпространявайте лъжи", е добавено в поста.

Вчера, 19 септември, RMF24 поясни, че Барнас е починал на 12 септември. Авторите на фалшиви новини са се възползвали от факта, че смъртта на офицера е останала неотразена в продължение на няколко дни и че тя е съвпаднала с навлизането в небето на Полша на руските дронове.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: ЕК обеща на Полша подкрепа за охраната на границата

Полша иска помощ от Украйна в борбата с дронове

Заглавната снимка е илюстративна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Полша руска пропаганда фейк полска армия руски фейк
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес