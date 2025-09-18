Полша иска помощ от Украйна в борбата с дронове

Само седмица след като руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство и разкриха уязвимостта на НАТО, полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш пристигна в Киев, за да потърси помощ от Украйна за развиването на способностите на страната му в борбата с дронове. В съвременната война дроновете придобиха централна роля на бойното поле, а украинската армия в момента е най-подготвената в света, тъй като единствено Украйна ежедневно се сблъсква с масирани нападения на дронове. Дроновете напълно промениха начина, по който се води война, и страните по целия свят се опитват да овладеят тази бързо развиваща се технология.

„Ще подпишем споразумение относно сътрудничеството между министерствата (на отбраната), но също така и относно придобиването на умения за работа с дронове“, заяви полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в коментари, публикувани на сайта на неговото ведомство, отбелязва АП. Полският военен министър, който вчера разкритикува Зеленски, пристигна в Киев (СНИМКИ)

Нахлуването на руските дронове в Полша засили опасенията, че войната може да се разпространи отвъд Украйна. НАТО обяви, че засилва отбранителните си позиции по източния си фланг, граничещ с Беларус, Русия и Украйна.