Неочакван инцидент: Парапланерист се блъсна в камион

19 септември 2025, 17:20 часа 360 прочитания 0 коментара
73-годишен парапланерист е пострадал сериозно след като се е блъснал в камион при кацане в района на хърватското населено място Обреж Калнички, съобщи хърватското издание "Индекс".

Според полицейски доклад, мъж е летял с парапланер над Обреж Калничко и при кацане на поляна е ударил седалката на самолета в колелото на камион със загребски регистрационни номера. Камионът е бил управляван по пътя по това време от 55-годишен шофьор. Инцидентът е регистриран около 18:00 часа.

Парапланеристът е бил сериозно ранен от силата на удара и е получил медицинска помощ. Полицията обяви, че ще представи доклад за инцидента на компетентната държавна прокуратура и Агенцията за разследване на авиационни произшествия. ОЩЕ: Пак инцидент с атракцион: Вятърът отнесе парапланерист в съседна държава (СНИМКА)

