"Още 1-2 секунди и титлата щеше да е моя": "Сребърната" ни боркиня се прибра в България

Сребърната медалистка от Световно първенство по борба Юлияна Янева се завърна в България. Нашата националка отстъпи с 2:4 на японката Ами Иши във финала в категория до 68 килограма в Загреб, Хърватия. 27-годишната ни състезателка изоставаше с 2:3 и започна атака в последните секунди, но времето не ѝ стигна. Именно това беше акцент в интервюто на Янева пред медиите, в което тя благодари за любовта, която усеща.

Янева: Щастлива и докосната от любовта на цяла България

По стар български обичай боркинята беше посрещната с питка с мед и сол от насъбрала се група фенове. „Благодаря много за поздравленията. Първо искам да благодаря на всички, които бяха около мен през тези години. Изключително щастлива съм, че стигнах до световния финал, това беше една от детските ми мечти. Малко не ми достигна за първото място, но просто това е трябвало да се случи", заяви Юлияна Янева.

„Една-две секунди не ми стигнаха. В края не знаех къде се намирам докато се гледаше челинджа. Още една секунда или две и титлата щеше да е моя. Изключително съм щастлива и докосната от любовта на цяла България, която получих. Аз ценя изключително много тези неща, те влизат наистина дълбоко в сърцето ми. Удовлетворена съм най-много от това, че никога не се отказвам и винаги съм мечтала“, заяви Янева пред репортерите на аерогарата в столицата.

