Пак инцидент с атракцион: Вятърът отнесе парапланерист в съседна държава (СНИМКА)

Инцидент с атракцион се случи в Северна Македония. За поредния случай съобщава македонската медия "Плюс инфо". Инцидентът е станал в югозападната ни съседка близо до границата й с Албания. Силният вятър отнесъл македонски парапланерист на албанска територия. Ето защо се наложило граничната полиция в албанския град Корча да предприеме спасителна акция, в която все завършила благополучно и македонският гражданин бил спасен.

Ето какво станало

Младежът с инициали В.П излетял от района на манастира " вети Наум" и в резултат на силния вятър се отклонил и паднал в албанското село Аларуп, Поградец.

Това било съобщено на албанските гранични власти и след акцията - парапланеристът бил локализиран и намерен в добро здравословно състояние, информира Дирекцията за миграция и граница от Корча.

Арестуваха ли го?

След акцията младежът не е арестуван за преминаването през границата. Той бил върнат в родината си през граничния пункт "Тушемище" и безопасно върнат на македонска територия. Младежът изразил благодарност за навременната интервенция и професионализмът на албанските полицейски служби.

„Граничната полиция остава максимално ангажирана в обслужването на гражданите, посетителите и туристите, и ги повиква сайтът за нуждите, за да се яват на безплатен номер 112“, съобщиха от Дирекцията за миграция и граница в Корча. ОЩЕ: Пак инцидент с атракцион по Българското Черноморие: Пострада 16-годишен младеж*