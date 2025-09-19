Откриха три трупа в автомобил край Сливница

МВР е започнало разследване на убийство, след като бяха открити телата на трима души в автомобил в района на Сливница. Случаят предизвика сериозен интерес, тъй като обстоятелствата около смъртта на жертвите сочат към убийство, извършено по особено жесток начин.

По информация на bTV, която се позовава на източници от полицията, загиналите са мъж на 47 години, жена на 45 години и 18-годишно момче. Властите вече са установили самоличността им, но официално потвърждение все още не е разпространено. Новината беше потвърдена и от Центъра за спешна медицинска помощ в София пред БТА. Още: Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев

Престъплението

Сигналът за инцидента е подаден в петък следобед, около 16:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията и медицинска помощ, които са констатирали смъртта на тримата. Първоначалните данни сочат, че жертвите са били простреляни в областта на слепоочията. Още: Пожар гори над Сливница, активираха BG-Alert

Автомобилът е открит в близост до село Гълъбовци – населено място, разположено на около шест километра от Сливница и на четиридесет километра от София. Районът е бил отцепен, а криминалисти са извършили оглед за събиране на доказателства. Разследващите органи работят по различни версии за мотива на престъплението.