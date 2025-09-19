Войната в Украйна:

КТ "Подкрепа": Българските учители не желаят да се превръщат в пазачи на мобилните телефони на учениците

19 септември 2025, 19:12 часа 517 прочитания 0 коментара
КТ "Подкрепа": Българските учители не желаят да се превръщат в пазачи на мобилните телефони на учениците

Българските учители не желаят да се превръщат в пазачи на мобилните телефони на учениците. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV Юлиан Петров, председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Повод за разговора беше предстоящата законова промяна, с която се очаква да бъде разширена забраната за използване на телефони не само в класните стаи, но и в коридорите и общите части на училищата.

Още: На прага на 15 септември: Ще използват ли учениците мозъка си без телефоните?

По думите на Петров, макар Министерството на образованието да планира ясни правила, в момента всяко училище само изработва свой ред, което води до хаос и неравномерно прилагане на ограниченията. „Сега около 35% от училищата имат някакъв режим за телефоните. Учителите не могат да бъдат ангажирани да събират и пазят устройствата – това не е тяхно задължение“, каза синдикалистът.

Още: Телефоните на децата ще вземем, а на министрите - кога?

Той подчерта, че мобилните устройства се използват предимно за лични цели, а не за учене, и посочи нуждата от ясна национална стратегия, която да спаси учениците от зависимостта към телефоните, без да натоварва допълнително преподавателите. „Нека Министерството да води кампания и да предложи единен модел, а не всяко училище да измисля свои правила“, настоя Петров.

"Дисциплината се учи в семейството"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Синдикатът апелира към родителите да поемат своята отговорност, като възпитават децата си в уважение към училищния правилник. „Дисциплината се учи в семейството. Ако вкъщи се говори с неуважение към учители и институции, детето ще пренесе това поведение в училище“, каза Петров. Той напомни, че училищният правилник често остава само на хартия, като реалното му спазване е под 50%.

Още: Експерт: От 2300 училища, 226 са на двусменен режим

Според него, макар заплатите на учителите да са се повишили през последните години, натоварването остава голямо – от административни изисквания, агресия в класните стаи и трудна комуникация с родители. „Това е по-скоро клише – да се говори за високи заплати. Младите учители често не издържат на напрежението и напускат системата, въпреки порива на сърцето, с който са влезли“, коментира Петров.

Синдикатът подкрепя и идеята за въвеждане на предмет, свързан с добродетели и ценностно възпитание. Според Петров над 80% от учителите са „за“. „Не говорим за религиозно обучение, а за традиционни човешки добродетели, които се предават през поколенията. Възпитанието е толкова важно, колкото и знанията“, обясни той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
КТ Подкрепа Учители Смартфони мобилни телефони Юлиан петров
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес