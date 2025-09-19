Франция се готви за голяма кибератака

На екраните водещият на новините съобщава тревожни новини. „Голяма кибератака“ засяга „цялата страна“ и я е довела до застой. Изображенията показват задръствания по главните пътища, хаос в болниците и цели предприятия са в застой. Не, не сте пропуснали важна новина: тази новинарска емисия е фалшива. То е замислено като част от учението Rempar25, което беше организирано този четвъртък от Френската национална агенция за сигурност на информационните системи (ANSSI) в помещенията на Campus Cyber, на което френският уважаван всекидневник Le Monde успя да присъства.

Предназначено да подготви страната за голяма киберкриза, учението е с безпрецедентен мащаб във Франция и вероятно в света: хиляда организации (компании, общности и др.) и приблизително 5000 участници в цяла Франция трябва да реагират едновременно на кризисен сценарий, който се очаква да се развие през деня.

Каква е целта?

Всъщност целта на всичко това е да се предвиди „денят, в който небето ще падне върху главите ни, като се подготвим за бъдещи жертви“, обяснява генералният директор на Anssi Винсент Щрубел по средата на учението. „Виждаме разликата между тези, които са тренирали, и тези, които не са. Тази подготовка за управление на кризи прави разликата между инцидент и бедствие", добави още той. ОЩЕ: Хакерска атака срещу съдебната система на Сърбия