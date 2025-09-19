Войната в Украйна:

Марковски: Паскал е пуснат под гаранция не само заради здравословното си състояние

19 септември 2025, 18:37 часа 292 прочитания 0 коментара
Марковски: Паскал е пуснат под гаранция не само заради здравословното си състояние

„Никола Николов – Паскал не беше пуснат под гаранция само заради здравословното си състояние.“ Това заяви адвокатът му Димитър Марковски. Той отхвърли твърденията, че клиентът му Николов е бил освободен срещу сделка. „Съдът мотивирано прецени, че няма основания той да остане задържан. Това решение беше юридически издържано, а не резултат от задкулисни договорки. Аз представих обилна документация за здравословното му състояние и изисках експерти да преценят опасно ли е да е в ареста. Направи се предложение за постоянен арест. Настояваше се до последно да остане в следствения арест. Съдът отговори защо Паскал не бива да остава в ареста. Паскал е говорил пред разследващите, един от аргументите да го пуснат под гаранции“, заяви той.

Никола Николов, екстрадиран след едногодишна процедура от Сърбия, е обвинен за участие в организирана престъпна група за контрабанда заедно с бившата директорка на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и още трима души.

В същото време адвокат Емил Георгиев отбеляза, че задържането на Благомир Коцев и други публични фигури изглежда повече като предварително наказание, отколкото като мярка за процесуална сигурност.

„У нас често първо се задържа, а после започва събирането на доказателства. Това е в противоречие с практиката на Европейския съд по правата на човека“, каза адвокатът.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
