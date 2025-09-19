Латвия откри руски дрон на брега, Полша - отломки от ракета

Фрагмент от руски дрон „Гербер" е бил открит изхвърлен на брега в Латвия, а отломки от ракета, вероятно използвана за сваляне на руски безпилотен летателен апарат, са били открити в Полша, съобщиха местните власти на 18 и 19 септември. Вече измина над седмица, откакто поне 19 руски безпилотни машини нахлуха в полското въздушно пространство и трябваше да бъдат сваляни, а се оказа, че ракета от изтребител F-16, използвана за тази цел, е поразила къща в село, намиращо се в Източна Полша.

Още: Варшава потвърди: Не руски дрон, а ракета от F-16 е ударила къща в Източна Полша

Появиха се дори данни, че Литва може да е прикрила навлизане на руски дронове в своето небе същата нощ - 9 срещу 10 септември. Междувременно руски дрон нахлу в румънското въздушно пространство след случая в Полша. Това постави Русия и НАТО на ръба на ескалация.

В Латвия откриха опашка на дрон "Гербер"

Частта от опашката на дрона „Гербер“ беше намерена близо до латвийското село Варве в западния район Вентспилс. Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс заяви, че според военните отломките не съдържат експлозиви.

Още: България ще се пази от "североизток" с два проекта срещу руски дронове

Проектиран като дрон примамка, за да претовари украинската противовъздушна отбрана, "Гербер" е изработен от пяна и шперплат, тежи под 20 килограма и има обхват до 600 километра. Смята се, че дронове от този модел са нарушили полското въздушно пространство на 10 септември.

Valsts policija ir atradusi drona atlūzas pie Ventspils pludmales. Sazinoties ar aizsardzības ministru, viņš man apliecināja, ka sprāgstvielas tajā nav konstatētas.



Esmu uzdevusi aizsardzības un iekšlietu ministriem sazināties ar kolēģiem Polijā, lai noskaidrotu, vai drons… https://t.co/SlA92upCUg — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) September 18, 2025

Латвийският министър-председател Евика Силина нареди на министрите на отбраната и на вътрешните работи да координират действията си с полските си колеги и да изяснят дали този дрон е един от засечените в Полша миналата седмица. „Нашият приоритет е да укрепим източната граница, като е ясно, че защитата на брега на Балтийско море чрез инсталиране на необходимите сензори е също толкова важна“, написа Силина в X.

Още: Грешка или умишлена атака: Тръмп разкри какво мисли за руските дронове над Полша (ВИДЕО)

Полша намери фрагменти от ракета, използвана за сваляне на дрон

Полската военна полиция съобщи, че на 18 септември в село Чойни, на около 30 километра от Люблин и на 70 километра от украинската граница, са открити фрагменти от ракета - вероятно от оръжие, използвано за сваляне на дрон. Полицията не споменава за никакви щети или жертви. Провежда се разследване.

Провинция Люблин се намира на източната граница на Полша с Украйна и повечето от руските дронове, които навлязоха в полското въздушно пространство миналата седмица, бяха открити там.

Руските атакуващи дронове многократно са нарушавали въздушното пространство на НАТО от 2022 г. насам, преминавайки в Литва, Полша и Румъния. До 10 септември нямаше потвърден случай на свалянето им от отбранителните сили на НАТО.

Още: Ще защитава ли НАТО небето на Украйна, след като преди 3 години отказа на Зеленски