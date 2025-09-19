Ким Чен Ун се чувства излъган от Путин - огромна военна помощ срещу празни обещания

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е изключително раздразнен от действията на Русия, тъй като не получава равностойна отплата за огромната военна помощ, която изпрати на Москва. Като изключим красивите картинки и реторика, побратимяването с Русия очевидно все още не е донесло на Пхенян някакви значителни икономически ползи. Това става ясно от изследването на Елена Гусейнова от Университета за чуждестранни изследвания Ханкук в Сеул, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Според нейните данни Северна Корея досега е предоставила на руските въоръжени сили оръжия, боеприпаси и войски на стойност до 9,8 милиарда долара. Това е повече от една трета от предполагаемото годишно производство на Северна Корея. В замяна е получила от Русия продукти на общо не повече от 1,2 милиарда долара.

За своето изследване Гусейнова анализира редица разузнавателни доклади, документи, цени за предишни продажби на оръжие от Северна Корея, медийни репортажи и руски Telegram канали. Тя посочва, че Пхенян, освен приблизително 15 000 войници, е доставил и 5,7-6,7 милиона артилерийски снаряда, 1,05-1,24 милиона минохвъргачки, между 649 640 и 878 300 ракети за многоцевни ракетни системи, до 248 балистични ракети KN-23/24 и между 479 и 794 оръдия и гранатомети.

Русия, от своя страна, е доставила предимно храни и петрол, както и ограничен брой системи за противовъздушна отбрана, GPS заглушители и евентуално бойни самолети.

Според Гусейнова няма индикации за други значителни реципрочни услуги от страна на Русия, като например приток на чуждестранна валута. Ако е имало някакви парични потоци, те би трябвало да преминат през санкционирани банки и е малко вероятно да бъдат използвани извън руската финансова система.

"Северна Корея предостави на Русия огромна военна подкрепа. Но Москва изглежда реагира бавно и в ограничени количества", пише тя. И допуска, че целта на Русия може би е да създаде по този начин нарастваща зависимост на Северна Корея.

Наскоро в доклади на южнокорейското разузнаване се отбелязва, че между Ким и Путин се наблюдава нарастващо напрежение. Южнокорейският вестник The Dong-A Ilbo цитира вътрешен доклад на Комисията по разузнаване на Националното събрание, в който се казва дословно "Северна Корея е изключително раздразнена от действията на Русия". От доклада става ясно, че Ким не е получил от Путин достатъчна компенсация за изпратената помощ и вече се е оплакал от това, но в отговор е получил единствено критики да спре да недоволства.

Според южнокорейския депутат Пак Сон Уон, член на Комисията по разузнаване, Ким Чен Ун е разочарован и от липсата на дългосрочно партньорство с Москва. "По време на разговорите между Северна Корея и Русия председателят Ким изрази желание за разширяване на съюза, но президентът Путин предпочете да не говори за бъдещето", цитира го вестник The Dong-A Ilbo.

Северна Корея е загрижена, че подкрепата на Русия може бързо да отслабне след края на войната в Украйна. Ето защо Ким се опитва да възстанови икономическите отношения с Китай, които напоследък бяха донякъде пренебрегвани.

