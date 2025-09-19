Украйна порази център на руски морски пехотинци, извършвали военни престъпления (ВИДЕО)

Специалните сили в армията на Украйна нанесоха удар по логистичния център на 810-а отделна морска бригада на Руската федерация в Курска област, съобщи командването на специалните сили във Facebook днес, 19 септември. Бойната мисия е проведена в нощта на 18 септември. В резултат на удара са унищожени складове за боеприпаси, база за съхранение на материални ресурси и скрито място за оръжия и военно оборудване на руснаците, посочва командването.
🇺🇦 💥 Ukrainian forces hit Russian marines’ base in Kursk region— NEXTA (@nexta_tv) September 19, 2025
Troops of the 810th brigade have been implicated in war crimes, including the execution of Ukrainian POWs.
According to Ukrainian reports, the Russians suffered heavy losses.
Ammunition depots, a storage base,… pic.twitter.com/pilcszBmxi
Бригадата е в Севастопол на окупирания полуостров Крим
Специалните оперативни сили припомнят, че 810-а морска бригада на Руската федерация е разположена в окупирания Севастопол на полуостров Крим. Тя участва активно в настъпателни операции в Севернослобожанското направление на фронта - т.е. в Курска област на Русия и северната част на Сумска област на Украйна.
Личният състав на тази бригада е замесен в извършването на военни престъпления, включително екзекутирането на украински военнопленници.
Още един удар
През нощта на 17 срещу 18 септември украински дронове са нанесли удар и по склад за боеприпаси, принадлежащ на 17-и танков полк (70-а мотострелкова дивизия, подразделение 12315) на Русия. Това е станало близо до Богдановка в Луганска област, съобщава известният руски Telegram канал "Досието на шпионина".
Overnight on Sept 17–18, a Ukrainian drone strike hit an ammunition depot belonging to Russia’s 17th Tank Regiment (70th Motor Rifle Division, unit 12315) near Bohdanivka, Luhansk region. Three drones were used in the attack. Ammo detonations lasted all day, with firefighting… pic.twitter.com/glrPh9gbcc— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 19, 2025
В атаката са използвани три дрона. Експлозиите на боеприпасите продължили през целия ден, а пожарогасителните действия започнали едва вечерта. Унищожени са и пет превозни средства, отчита руският източник.
