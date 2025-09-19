Войната в Украйна:

Украйна порази център на руски морски пехотинци, извършвали военни престъпления (ВИДЕО)

Специалните сили в армията на Украйна нанесоха удар по логистичния център на 810-а отделна морска бригада на Руската федерация в Курска област, съобщи командването на специалните сили във Facebook днес, 19 септември. Бойната мисия е проведена в нощта на 18 септември. В резултат на удара са унищожени складове за боеприпаси, база за съхранение на материални ресурси и скрито място за оръжия и военно оборудване на руснаците, посочва командването.

Удар по руските банки, петрол и газ, за да преговаря Путин за мир: ЕК обяви 19-и пакет санкции (ВИДЕО)

Бригадата е в Севастопол на окупирания полуостров Крим

Специалните оперативни сили припомнят, че 810-а морска бригада на Руската федерация е разположена в окупирания Севастопол на полуостров Крим. Тя участва активно в настъпателни операции в Севернослобожанското направление на фронта - т.е. в Курска област на Русия и северната част на Сумска област на Украйна.

Личният състав на тази бригада е замесен в извършването на военни престъпления, включително екзекутирането на украински военнопленници.

Не се научиха: Украински ракети пак поразиха руски морски пехотинци (ВИДЕО)

Още един удар

През нощта на 17 срещу 18 септември украински дронове са нанесли удар и по склад за боеприпаси, принадлежащ на 17-и танков полк (70-а мотострелкова дивизия, подразделение 12315) на Русия. Това е станало близо до Богдановка в Луганска област, съобщава известният руски Telegram канал "Досието на шпионина".

В атаката са използвани три дрона. Експлозиите на боеприпасите продължили през целия ден, а пожарогасителните действия започнали едва вечерта. Унищожени са и пет превозни средства, отчита руският източник.

Путин с нови провокации: За руски морски пехотинци и за петрола от Казахстан

