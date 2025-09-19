АПИ с важен апел към шофьорите за "Хемус"

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) апелира водачите по автомагистрала "Хемус" да спазват организацията за движение, която е направена с цел повишаване на безопасността на движение и облекчаване на интензивния трафик. Пътната агенция призова още водачите да не предприемат рискови маневри и да не преминават между бализите, с цел по-ранно включване на магистралата, което води до затрудняване и забавяне на движението и е предпоставка за произшествия.

Въведаната организация

Обособени са две ленти в посока Варна на АМ „Хемус“ при изхода от София. В момента трафикът в отсечката от км 0 до 8-и км на магистралата се осъществява двупосочно в платното в посока Варна поради ремонт на платното в посока София.

Едната лента е по трасето на магистралата, втората лента е през с. Долни Богров. За водачите преминаващи през с. Долни Богров при включване в магистралата е обособена лента, преминаваща през аварийната, като на мястото са поставени бализи-регулиращи и насочващи посоката на преминаване на трафика. Обръщаме внимание, че при въведена временна организация за движение преминаването по аварийна лента е разрешено и не се налагат санкции.