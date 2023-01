Нерви от стомана: Украински боец демонстрира невероятно самообладание по време на бой (ВИДЕО)

Нервите на боеца очевидно са от стомана, неслучайно коментира Visegrad 24 в Twitter, тъй като клипът показва как войникът се опитва да се нахрани докато руснаците обстрелват позицията му. При първия удар той реагира съвсем спокойно, само повдига вежди, но е истински ядосан, че вече отворената опаковка с меда се е изцапала. При следващия удар ударната вълна избива бисквитата от ръката му, което го кара да се засмее, макар и да изрича нецензурни думи.

Young Ukrainian soldier trying to eat a snack during heavy Russian artillery shelling.



He drops a cracker during the shelling but doesn’t look too concerned by it.



Nerves of steel…