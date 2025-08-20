Войната в Украйна:

Откриха изгубения в планината румънски турист

20 август 2025, 14:24 часа 288 прочитания 0 коментара
Откриха изгубения в планината румънски турист

Отрядите на Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст в Карлово и Калофер са открили румънския турист, загубил се в района на връх Ботев. Туристът, който е прекарал нощта на открито, е намерен жив и здрав. Той е в добро състояние, без наранявания, съобщи БНР.

ОЩЕ: Издирват румънски турист в планината

Сигналът беше подаден снощи, като първоначално в усилията за намирането са се включили спасителите от Карлово.

Операцията е била подновена тази сутрин, като в нея се е включил и отрядът от Калофер.

Условията за туризъм в планините

Времето в планините е добро за туризъм, слънчево, на места с разкъсана облачност, тихо, в района на връх Ботев духа слаб вятър. Температурите са по-ниски, от порядъка на 7-8 градуса на връх Ботев, до 11-12 по курортите.

От ПСС предупреждават туристите да се съобразяват с факта, че вчера по планинските масиви е преминал по-студен фронт.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). В следобедните часове на отделни места в Рило-Родопската област, централните и източните дялове на Стара планина и Странджа ще превали слаб дъжд. Ще духа умерен, а по най-високите части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 22°, на 2000 метра – около 15°.

 

 

