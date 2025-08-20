Пострадал е багерист: “Арсенал“ с подробности за инцидента

Служител на “Арсенал“ е в болница с леки изгаряния. На 53 години е обгорелият мъж при инцидента, поет от ведомствената линейка на завод "Арсенал" по-рано днес. Инцидентът стана минути след 11 часа днес. От оръжейницата официално потвърдиха, че е настъпил при извършване на дейности на територията на „Арсенал“ АД. Възникнал е пожар зад багер – челен товарач, управляван от 53-годишен работник. Пламъкът се е прехвърлил върху корпуса на багера и е засегнал работещият на него.

Багеристът е с повърхностни изгаряния, казват още от "Арсенал", цитирани от БТА и БГНЕС.

Пострадалият е получил своевременна и адекватна медицинска помощ. Пристигнал е веднага и екип на Бърза помощ – Казанлък.

Пострадалият е транспортиран към Клиниката по изгаряния на УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.

Дейностите, извършвани от багериста, не са свързани с производствен процес в завода. Изясняват се причините за възникване на пожара.