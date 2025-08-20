Войната в Украйна:

Производствените цени в Германия спадат за пети пореден месец

20 август 2025, 14:32 часа 208 прочитания 0 коментара
Производствените цени в Германия са се понижили за пети пореден месец през юли на фона на по-ниските цени на енергията, показват данни на Федералната статистическа служба "Дестатис" , цитирани от ДПА.

Индексът на цените на производител е спаднал с 1,5 на сто на годишна база през юли, намалявайки с повече, отколкото през юни, когато се понижи с 1,3 на сто. Цените на енергията са отбелязали годишен спад от 6,8 процента през юли.

Междинните стоки също са поевтинели - с 0,9 на сто спрямо предходната година, пише БТА.

Същевременно потребителските стоки са поскъпнали с 3,5 процента. Цените на капиталовите и дълготрайните стоки са се повишили съответно с 1,8 на сто и 1,9 на сто.

Без да се отчитат цените на енергията, производствените цени са с 1 процент по-високи в сравнение със същия период на миналата година.

На месечна база цените на производител са спаднали с 0,1 на сто през юли.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
