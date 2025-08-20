Войната в Украйна:

Почина виден български икономист

20 август 2025, 14:44 часа 363 прочитания 0 коментара
Почина виден български икономист

След продължително боледуване на 79 години почина доц. д-р Георги Иванов Матеев, съобщиха от семейството му. Изследователската му дейност на доц. Матеев беше насочена към макроикономиката, международните икономически отношения и математическото моделиране на икономическите процеси. За научните му приноси е удостоен с орден Св.св.Кирил и Методи II степен.

Отиде си голям български музикант, педагог и писател

Почетен професор

Доц. д-р Матеев е и почетен професор е на два университета - български и украински. Автор е на книгата "Съвременна пазарна икономика". Бил е преподавател в Колежа по туризъм, Благоевград.

Погребението ще се състои на 21 август /четвъртък/ от 15:00 часа в Гробищен парк Бояна.

Почина знаменит български художник

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
почина Георги Иванов Матеев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес