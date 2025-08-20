Почина виден български икономист

След продължително боледуване на 79 години почина доц. д-р Георги Иванов Матеев, съобщиха от семейството му. Изследователската му дейност на доц. Матеев беше насочена към макроикономиката, международните икономически отношения и математическото моделиране на икономическите процеси. За научните му приноси е удостоен с орден Св.св.Кирил и Методи II степен.

Почетен професор

Доц. д-р Матеев е и почетен професор е на два университета - български и украински. Автор е на книгата "Съвременна пазарна икономика". Бил е преподавател в Колежа по туризъм, Благоевград.

Погребението ще се състои на 21 август /четвъртък/ от 15:00 часа в Гробищен парк Бояна.

