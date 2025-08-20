Войната в Украйна:

Арда с нов таран срещу Ракув, Тунчев разкри как е надъхал играчите си за мача

20 август 2025, 14:29 часа 191 прочитания 0 коментара
Арда Кърджали замина днес за Полша, където ще се изправи срещу местния Ракув Ченстохова в първи мач от плейофната фаза на третия по сила турнир в Европа – Лига на конференциите. Преди полета треньорът на родопчани Александър Тунчев говори пред медиите като разкри по какъв начин е надъхал футболистите си за предстоящия двубой. Той също така допълни, че очаква труден двубой, но се надява тимът му да си тръгне с добър резултат.

Междувременно стана ясно, че Александър Тунчев ще може да разчита на нов таран в предстоящия мач с Ракув. Става въпрос за бившия нападател на Крумовград Патрик Луан. Офанзивният футболист пристигна в Арда още пред пролетта, но първоначално имаше проблем с документите, а след това получи контузия. Сега обаче бразилецът е напълно здрав и бе картотекиран за мача с поляците, който може да се окаже неговият първи с екипа на „небесносините“.

"Отиваме да изиграем добър мач и да вземем добър резултат" 

„Настроението е добро, отиваме да изиграем един добър мач и да вземем добър резултат. Със сигурност се надявам, че тази почивка ще ни се отрази по най-добрия начин и ще изглеждаме по най-добрия начин. Няма някой с проблеми. Единствено Крачунов, но той от доста време отсъства“.

Патрик Луан

„Запознахме се с Ракув. Мога да кажа, че е един много дисциплиниран отбор, пресира високо и агресивно. Очаква ни труден мач. Това казах и на момчетата след предния мач - че правим нещо невероятно и имаме невероятен шанс да влезем в групата на Лигата на конференциите“, заяви Александър Тунчев.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Александър Тунчев Лига на конференциите Арда Кърджали Патрик Луан
