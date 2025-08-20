"Пеевски прехвърля отговорността от правителството си върху НС": ПП-ДБ за извънредното заседание за безводието

"Свикването на извънредна комисия за "спешно" решаване на проблема с безводието представлява опит на Пеевски и контролираното от него мнозинство да прехвърли отговорността от изпълнителната власт върху Народното събрание. Това е акт на политически популизъм, който не може да доведе до трайни и ефективни решения, тъй като управлението на водния сектор е изцяло в правомощията на правителството."

Това заявиха в своя позиция от парламентарната група на "Продължаваме промяната – Демократична България", разпространена до медиите в сряда. Те припомнят и как по предложение на коалицията на 11 декември 2024 г. бе създадена временна комисия за безводието, която в началото на месец юли 2025 г. прие доклад с конкретни препоръки за действия, базирани на становища от експерти. "Този доклад по необясними причини не бе внесен от управляващото мнозинство за приемане в пленарна зала и още залежава на бюрото на Председателя Киселова", подчертават от ПП-ДБ.

Кой е виновен?

От опозицията са категорични - днешната криза е "резултат от дългогодишното управление на ГЕРБ, през което проблема с безводието беше многократно замитан, а голяма част от изпълнените проекти силно компрометирани от некачествено изпълнение кражби и корупцията, включително схемата ДКК-„Монтажи“ ЕАД чрез която бяха похарчени близо 600 милиона лева за ремонт на язовири, които така и не се осъществиха".

Те припомнят и как през времето са се строяли язовири без довеждаща инфраструктура и без анализ на необходимостта им, дадоха се милиони за тръбопроводи, които от години не могат да бъдат узаконени, похарчиха се десетки милиарди за водна инфраструктура, а България е на челно място в Европа по население, обхванато от воден режим всяка година и рекордьор по водни загуби.

"Отговорността за справяне с последиците носи изпълнителната власт, в лицето на министър-председателя г-н Росен Желязков. В допълнение, в бюджета на Р България за 2025 г. и неговата актуализация по-късно, не бяха отпуснати никакви средства за справяне с безводието, а всички предложения от страна на ПП-ДБ за финансиране на най-засегнатите райони в страната бяха категорично отхвърлени в пленарната зала", подчертават още от ПП-ДБ.

Те внасят и конкретни предложения - проект на решение, с който се задължава изпълнителната власт да започне да изпълнява мерките от доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за проблемите с безводието, като настояват докладът на временната комисия да бъде незабавно внесен за разглеждане и гласуване в пленарна зала. Също така от коалицията настояват и за спешна актуализация на държавния бюджет за 2025 г и приоритизирането на финансови средства за справяне с водната криза.

