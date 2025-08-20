Пратиха жандармерия: Мъж разчиства двора си и нещо гръмна в ръката му

48-годишен мъж разчиствал двора си в село Челопеч, докато не премествал метални елементи и един от тях възпроизвел взрив, който наранил ръката му. Мъжът отишъл в болницата с наранявания на дланта и сачми в нея, съобщиха от ОДМВР - София. Пострадалият е транспортиран в столична болница с множество рани на дясната ръка и скъсани сухожилия на пръстите, без опасност за живота.

Подробности за случая

Случаят е от вчера следо бяд, се казва още в полицейския доклад.

Адресът незабавно е обезопасен от полицейски служители и е извикан специализиран екип на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма (ГДЖСОБТ).

Ето какво е намерено в двора му

По време на проверката екипът открил и обезвредил три самоделни устройства с намиращи се в тях патрони и едно с гилза.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

Припомняме, че през юни невзривен снаряд откриха в центъра на София. На боеприпаса са се натъкнали при почистване живущи в сграда на ул. “Оборище“. Военнослужещи от Сухопътните войски унищожиха невзривения боеприпас.

През октомври 2023 г. полиция отцепи за повече от два часа една от централните градинки в Габрово - тази до Драматичния театър. Причината за ограничаване на достъпа до района се оказа намерен стар боеприпас. ОЩЕ: Невзривен снаряд на пъпа на София