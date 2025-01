Нещо пуши подозрително в района на руски военен завод, наблюдаван от ЦРУ (СНИМКИ)

Възможно е Украйна да е организирала нова операция и да е нанесла удар в Ростовска област, в района на град Каменск-Шахтински - там, където се намира "Каменски комбинат". Предприятието е създадено още по времето на СССР и задачата му е да произвежда гориво за междуконтинентални балистични ракети, като съответните мощности за това са построени и завършени през 1964 година. ЦРУ прави оценка, че заводът работи на пълна мощност само през половината от времето, откакто е създаден, защото често има преправяния и определени ключови структури не са в действие. Предприятието се намира на около 95 километра северно от Ростов.

В местни телеграм канали се появиха кадри с подозрителен облак дим именно от района на "Каменски комбинат".

В местни телеграм канали се появиха кадри с подозрителен облак дим именно от района на "Каменски комбинат". Геолокализация на кадрите показва, че димът се издига от района на складовете за военно и техническо оборудване на предприятието. Местният губернатор Юрий Слюсар досега не е обелил и думичка в официалния си канал в Телеграм - а първоначално пусналият кадрите руски телеграм канал твърди, че не са се чули никакви звуци от взривове, можело просто да става въпрос за "пожар в полето" (СНИМКИ), което е в противоречие с данните от геолокализацията за района на складовете с военно оборудване и техника:

Reports suggest a missile strike in Kamensk-Shakhtinsky, Rostov region, targeted military-technical storage facilities connected to the FKP "Kamensky Plant," previously hit by Storm Shadow missiles on 18.12.2024. https://t.co/Vceomq2XwW pic.twitter.com/2Gv20vAK9q

Междувременно, сателитна снимка показа, че украинската атака срещу руското военно летище "Милерово" на Бъдни вечер е постигнала успех. Ударен е технически обект:

Reportedly, a strike on the "Millerovo" airfield on the night of Dec 24 hit a technical post according to CyberBoroshno. pic.twitter.com/vuePm6IkoY