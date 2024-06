Нидерландия дава на Украйна милиони за дронове, ще окомплектова батарея Patriot

Още: Морските дронове на Украйна са нанесли щети за 500 млн. долара на Руския черноморски флот

Нидерландският министър на отбраната Кайса Олонгрен обяви пакета по време на посещение в Украйна. Тя беше в столицата Киев и в западния град Лвов.

Още: Става страшно: Украинците са готови с истински авиобомби за тежките си дронове "Баба Яга" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Дроновете играят важна роля във войната между Украйна и Русия. Те са ефективно допълнение към други, по-традиционни оръжейни системи. "В рамките на обявения пакет за подкрепа в размер на 60 млн. евро Нидерландия допринася с 20 млн. евро за закупуването на FPV дронове (за наблюдение в реално време от разстояние - бел. ред.) чрез международната коалиция за безпилотни летателни апарати, която беше създадена по-рано тази година", обявиха от Министерството на отбраната на страната.

Още: Рогозин е подплашен: Украинските дронове са навсякъде над главите ни. Мрачно зрелище (ВИДЕО)

От общия пакет 17,5 млн. евро са предназначени за закупуване на морски дронове. "Украйна може да произвежда този тип дронове в собствената си страна, така че Нидерландия стимулира местния бизнес и с този финансов принос. Тези високотехнологични иновации са важни и за Нидерландия - за взаимното индустриално сътрудничество и като поуки за собствените ни въоръжени сили", заяви Олонгрен.

Останалата част от новата военна подкрепа е предназначена за двустранни доставки на безпилотни летателни апарати от различни видове. Нидерландската промишленост също има полза от това, отбеляза министърът.

Още: Нидерландия ще произведе 180 бронетранспортьора за Украйна

Нидерландия е предоставила 1 радар AN/MPQ-53/65 и три пускови установки Patriot за окомплектоване на цяла батарея Patriot за Украйна, съобщи министър-председателят Марк Рюте по време на конференцията за възстановяване на Украйна в Берлин.

⚡️The Netherlands has made 1 AN/MPQ-53/65 radar and three Patriot launchers available for the completion of a Patriot battery for Ukraine, Prime Minister Mark Rutte announced. pic.twitter.com/yyoWRRo2p3