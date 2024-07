Никой не спря Орбан: Унгария ще диктува дневния ред на ЕС от 1 юли

От днес, 1 юли, Унгария ще определя дневния ред на Европейския съюз. Въпреки множеството призиви страната да не получава председателството на Съвета на ЕС, Будапеща го поема от Белгия на ротационен принцип и ще е в тази позиция до края на 2024 година.

Програмата на унгарското председателство ще се съсредоточи върху 7 приоритета, сред които са: укрепване на отбранителната политика на ЕС; борба с нелегалната миграция; решаване на демографските проблеми; подкрепа за земеделските производители и селското стопанство.

From July 1st until the end of the current year, Hungary will hold the presidency of the European Union and will be responsible for organizing the work of the EU Council, as reported by the official website of the Hungarian EU Presidency.



