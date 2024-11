Няма край: Дронове удариха руския град Алексин, Одеса и Харков (ВИДЕО и СНИМКИ)

Пореден нощен епизод от войната в Украйна - атаки с дронове и въздушни удари от двете страни.

В Тулска област, дронове атакуваха в района на град Алексин. Потвърждение за атаката даде в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Тула Дмитрий Миляев. Той казва следното: "По предварителна информация стъклопакетът на частна къща е бил повреден в резултат на падащи отломки от дрон, но няма жертви. На място работят специалисти от Спешна помощ. Ситуацията е под контрол".

Руското военно министерство казва, че над територията на цяла Русия тази нощ са свалени 50 дрона. Според местни жители, най-малко 11 са били насочени към Алексин, но в официалната сводка на руското военно министерство над Тулска област са свалени едва 2 дрона, както и над Смоленска. 28 дрона са свалени над територията на Брянска област, 12 над територията на Курска област, 4 над територията на Новгородска област, и по един над териториите на Орловска и Тверска области.

И тази нощ Одеса пострада от руска атака с дронове. Има данни за щети по жилищни и административни сгради, както и по складове и автомобили.

