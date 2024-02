Няма къде да живеем. Изхвърлиха ни: Това, което остана от Мариупол (ВИДЕО)

Припомняме, че градът беше буквално изтърбушен от руските бомбардировки преди почти 2 години – той се превърна в първата голяма арена на боеве след старта на войната, подпалена от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Не е тайна, че за да приобщи завладените дотук украински земи към Руската федерация, режимът на Путин действа на принципа на презаселване – с обещания за нисколихвени жилищни заеми в градове като Мариупол, които са под руски ботуш. Текат много реклами за ново строителство, често и руски влогъри споделят идилични картинки.

"Сега нямаме къде да живеем – там, където живеехме много години. Изхвърлиха ни. Не ни дадоха нови жилища, дори не ни обещават да ни дадат" - това е само началото на поредните видеокадри, показващи какво в действителност става в града. Следва обръщение към Путин – кога щял да спре произвола на т.нар. ДНР (Донецка народна република), властите на която сменяли адреси и имотни регистри, като на мястото на сринати от руснаците жилищни сгради се строят нови, но заради промените по кадастрите обезщетения, както беше обещано, няма:

