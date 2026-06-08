Кабинетът "Радев":

Японците heavenphetamine с концерти в Пловдив и София

08 юни 2026, 15:41 часа 427 прочитания 0 коментара
Снимка: Фотограф: Артур Бизенко
Японците heavenphetamine с концерти в Пловдив и София

Японците heavenphetaminе пристигат у нас за два концерта (на 11 юни в Пловдив и на 12 юни в София) по-малко от половин година след последните си три български концерта през януари тази година и непосредствено след снимките на документалния филм Inochi ("Живот") от последното им турне в Украйна, заснет от режисьорките Мегуми Лим (Сингапур/Япония) и Алем Кент (Украйна/САЩ).

Хироки (клавири/вокали) и Сара Ода (барабани/вокали) са необикновена двойка музиканти от Токио, които създават музика, повлияна от краут- и психеделик-рока, пост-пънка, J-попа, минимализма и нойз-жанровете под името heavenphetamine. Групата е формирана в Япония в края на миналото десетилетие, откъдето пътува на турнета в Австралия и Нова Зеландия, но истинското разгръщане на творческия ѝ капацитет започва в Грузия, където двамата се заселват през 2021 г., и в Украйна, където откриват местната ъндърграунд сцена и дори стават част от нея буквално два месеца преди избухването на войната.

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Още в началото на руската инвазия през 2022 г. heavephetamine предприемат 5-месечно благотворително турне в подкрепа на Украйна, като даряват всичките средства от него на пострадали от войната. Проектът се нарича NOM (Not Only Money). През 2023 правят две европейски турнета със същата цел – този път с двама украински музиканти – Евгений Корол (електрически китари) и Кира Кремпова (флейта). Оттогава са пропътували буквално цяла Украйна неколкократно (поне по две големи турнета годишно), не само събирайки средства за пострадалите, но и създавайки положителни емоции с концертите си на много хора в сърцето на мрака, забравили вече какво е да отидеш на рок концерт в петък вечер в мирно време.

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Вярват повече в човешкото общуване на живо, отколкото онлайн в "пост-интернет" епохата, както гласи и заглавието на първия им албум от 2019 г. Последният им засега албум "Слънцето в зимен ден" излезе миналата година и е изцяло повлиян от опита им от пътуванията из Украйна във военно време. Междувременно вече имат достатъчно песни и за нов албум, които вече свирят по концертите си в Европа, включително абсолютния антивоенен хит Tamashi ("Реквием"), който звучи ни повече, ни по-малко като песен от несъществуващ филм на Миядзаки и от който публиката буквално настръхва в края на всеки концерт.

Наред с песните си heavenphetamine правят и доста импровизации на сцена, отпращайки ни на 20-минутни психеделични пътешествия, в които можем да открием доста японски референции (паралелите със сънародниците им Acid Mothers Temple, Go Kurosawa или Kikagaku Moyu са очевидни), а и да дочуем отглас от музиката на Ozric Tentacles или Oresund Space Collective. За разлика от всички тези групи обаче Хироки и Сара ни отвеждат там без помощта на каквито и да е китари или баскитари – само с барабани и синтезатори, като китарният звук тук изобщо не липсва и не прави музиката им по-малко рокендрол. Даже напротив – на концерт, особено когато се развихрят между две песни, в свиренето им чуваме сякаш диалог между Рей Манзарек и Джон Денсмор от The Doors (с далекоизточен привкус обаче).

Името heavenphetamine двамата обясняват по следния начин: "Искаме музиката ни да носи екстаз на публиката, само че сама по себе си, без изкуствени наркотични субстанции".

Концертите им и в пловдивския клуб Bee Bop Café, и в столчния "Паве" (под Столична библиотека) вече станаха традиция. Дебютът им и на двете места беше през 2024 г., през 2025 повториха, а през януари тази година споделиха сцената – пак в същите два клуба – със Саеко Кили (Токио/Берлин). Ако сте ги пропуснали преди, непременно заповядайте на 11 или 12 юни. Ако вече сте ги гледали на живо, знаете за какво неповторимо концертно изживяване иде реч и навярно краката сами ще ви отведат там.

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И двете вечери вратите отварят в 20:00 ч., а heavenphetamine ще са на сцената около 21:30 ч. Билети и за двата концерта има в системата на EpayGo и на касите на EasyPay.

За Пловдив (10/13/15 евро): https://epaygo.bg/2425675515

За София (10/15/20 евро): https://epaygo.bg/4254481544

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концерти Alarma Punk Jazz heavenphetamine
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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