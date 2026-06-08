Земетресение люшна Хърватия

Умерено земетресение с магнитуд 3,4 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в морето край хърватския град Ровин, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на данни на катедра „Геофизика“ на Факултета по природни науки и математика в Загреб. Трусът е регистриран тази сутрин в 3.05 часа местно време, като е определен като умерен по своята сила. Епицентърът е бил в морското дъно на северната част на Адриатическо море, на 11 километра западно-югозападно от Ровин.

Гражданите не са съобщили как и дали са усетили труса. ОЩЕ: "Не знам колко дълго ще издържат къщите": Земетресение разтърси Хърватия

Последните земетресения в Хърватия

Припомняме, че на 27 май 2026 г. земетресение с магнитуд 3,0 по скалата на Рихтер разтърси района на Сисак. Според първоначалните данни, земетресението е станало в 9:51 ч. местно време, с епицентър на 11 километра южно от Сисак и на около 57 километра югоизточно от Загреб. Хипоцентърът е бил на дълбочина 9 километра.

През нощта на 29 май земетресение с магнитуд 3,8 по скалата на Рихтер разтърси района на Югоизточна Босна и Херцеговина, но трусът беше усетен и в Хърватия. Епицентърът е бил на 11 километра северозападно от босненския град Требине и на около 72 километра югоизточно от босненския град Мостар, на дълбочина 10 километра. ОЩЕ: "Дубровник се разтресе за няколко секунди": Земетресение удари Хърватия и Босна и Херцеговина