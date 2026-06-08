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Путин вече не е нужен на Ердоган: Турция избира партньорство с Украйна

08 юни 2026, 15:00 часа 719 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин вече не е нужен на Ердоган: Турция избира партньорство с Украйна

Изглежда, че партньорството между Турция и Русия, което се формира по време на войната в Сирия, навлиза в упадък и президентът Реджеп Тайип Ердоган се ориентира към сътрудничество с Украйна. Балансът на силите се промени и Ердоган, който известно време играеше ролята на младши партньор в отношенията с Русия, сега вече не се нуждае от Путин. Това пише Гьонул Тол, старши сътрудник в Института за Близкия изток, в колонка за The New York Times. Вместо сближаване с Русия, Ердоган избира да помогне на Украйна да укрепи позициите си в регион, в който преди това влияние имаше Москва, анализира той.

Колумнистът припомня, че по време на сирийската война Москва и Анкара подкрепяха различни страни в конфликта: Турция помагаше на бунтовниците, които искаха да свалят режима на Башар Асад, докато Русия подкрепяше бившия сирийски диктатор. Въпреки това Путин и Ердоган се споразумяха, което позволи на всеки от тях да преследва собствените си интереси. Например, през 2016 г. Турция проведе военна операция в Северна Сирия, а Русия, която контролираше сирийското въздушно пространство, не я възпрепятства. Сега обаче нещата са различни.

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След инвазията в Украйна, Русия, поради глобалната си изолация, започна да зависи повече от Турция, която не й наложи санкции. Така Анкара се превърна във важен център за търговия, инвестиции и енергийни потоци за Русия. 

Според Гьонул Тол, с отстраняването на Башар Асад, везните се наклониха в полза на Турция - Русия, фокусирана върху войната си срещу Украйна, не успя да помогне на Асад да запази властта, а Турция засили позицията си покрай новата власт. 

"За Турция това е важен момент – възможност да преосмисли ролята си на ключов съюзник в НАТО, да ребалансира отношенията си с Русия и да помогне на Украйна да установи нови връзки в Близкия изток", пише експертът

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Паралелно с това Украйна укрепи позициите си с новото правителство в Сирия (посещението на президента Володимир Зеленски в Сирия през април), както и със страните от Персийския залив. С войната в Иран опитът на Украйна с дроновете стана безценен за Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, пише авторът.

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Така се видя, че позицията на Русия на междунаодната сцена отслабва за сметка на тази на Украйна.

"Ясно е, че Анкара вече не балансира между Москва и НАТО и накланя ситуацията срещу г-н Путин. Упадъкът на Русия даде на Турция, след десетилетие на подчинение на Москва, свободата да преследва интересите си. Украйна е печелившата", е мнението на експерта.

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Турция Украйна Реджеп Тайип Ердоган Владимир Путин война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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