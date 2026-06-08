Кабинетът "Радев":

"Още на първия месец от новото управление": ГЕРБ са притеснени от оставката на Кандев

08 юни 2026, 15:07 часа 822 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Още на първия месец от новото управление": ГЕРБ са притеснени от оставката на Кандев

"Силно сме притеснени от оставката на главния секретар на МВР още на първия месец от новото управление". Това се посочва в позиция на ПП ГЕРБ в социалната мрежа "Фейсбук" след като Георги Кандев публикува емоционално послание, в което намекна, че не е имал възможност да взема самостоятелни решения и че не желае да носи отговорност за действия, които не зависят от него.

Припомняме, че преди няколко седмици Кандев обяви, че криминално проявени са давали показания срещу него в прокуратурата. Става дума за скандала с т.нар. безплатна пътна помощ, за която се разбра от разследване на организацията "Антикорупционен фонд". ОЩЕ: Няма как един Картоф да бъде сам, има и други от зеленчукопроизводството: МВР шефът за заплахите срещу главния секретар

От ГЕРБ имат въпроси

Според ГЕРБ обаче след думите на главния секретар на МВР следват много въпроси.

"Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такава? И ако е имало - от къде е идвала тя?", питат още от партията на Бойко Борисов.

Други политически реакции

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Напускането на Кандев предизвика и други политически реакции.

Вътрешният министър Иван Демерджиев разкритикува начина, по който Георги Кандев обяви напускането си от МВР, след като по-рано през деня доскорошният главен секретар съобщи решението си чрез публикация в социалните мрежи. По думите на Демерджиев оставката е дошла изненадващо и без конкретни мотиви, представени пред ръководството на министерството.

Той дори му пожела успех в политическата кариера, но каза и че мъжете трябва да говорят в очите. 

От "Демократична България" Ивайло Мирчев определи решението като "много ясен и тежък знак за начина на управление" и заяви, че според него доскорошният главен секретар не е разполагал с реална свобода да изпълнява функциите си. ОЩЕ: "Мъжете трябва да говорят директно в очите": Вътрешният министър нападна Кандев след оставката

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ГЕРБ МВР главен секретар на МВР Георги Кандев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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