Молдова: Дронът, който се разби на наша територия, е украински. Русия е виновна

По предварителни данни безпилотният летателен апарат, който в ранните часове на днешния 8 юни се е разбил в Молдова, е с украински произход. Това съобщава в своя официален канал в Телеграм молдовското външно министерство.

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"Министерството на външните работи води текущи дискусии с украинските власти относно дрона, който се взриви в град Орхей, но според предварителни данни най-вероятно е с украински произход. Независимо от произхода на дрона, отговорността за всеки дрон, който влезе на молдовска територия, е на Русия, която започна незаконна война в съседна държава. Ние сме солидарни с украинците, които се борят и жертват живота си за свободата на страната си, както и за мира на европейския континент, включително за мира в Република Молдова", се казва в изявление на молдовското външно министерство.

По-рано беше съобщено, че останките на безпилотния апарат са паднали на молдовска територия след поредната руска въздушна нощна атака срещу Одеска област. Украинската спешна служба публикува в своята официална страница във Facebook, че освен всичко друго спирка на градския транспорт е била ударена от руски дрон. Уцелена е жилищна сграда, удари е имало и по критична и енергийна инфраструктура, добавят от службата без допълнителни подробности.

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В Одеска област руските въздушни атаки са съсредоточени предимно срещу украинските пристанища на Черно море и по река Дунав.