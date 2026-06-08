Дрон проби въздушното пространство на Латвия: Намесиха се френски военни

Латвийските въоръжени сили са свалили дрон, нахлул във въздушното пространство на страната. Това съобщиха от Националните въоръжени сили на Латвия в публикация в официалния им канал в Х. Съобщението е придружено от емоджита на два флага – латвийски и френски, което подсказва, че в операцията латвийските военни са били подкрепени от съюзниците от НАТО, в случая френските военни.

Липсват подробности за операцията, както и какъв е бил дронът, и дали се е бил отклонил. За момента не са предоставени и кадри.

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Заглавната снимка е архивна.

Latvijas gaisa telpā sabiedroto iznīcinātaji sekmīgi notriec gaisa telpā ielidojošo dronu! 🇫🇷🤝🏻🇱🇻 — NBS (@Latvijas_armija) June 8, 2026