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Дрон проби въздушното пространство на Латвия: Намесиха се френски военни

08 юни 2026, 11:28 часа 771 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Дрон проби въздушното пространство на Латвия: Намесиха се френски военни

Латвийските въоръжени сили са свалили дрон, нахлул във въздушното пространство на страната. Това съобщиха от Националните въоръжени сили на Латвия в публикация в официалния им канал в Х. Съобщението е придружено от емоджита на два флага – латвийски и френски, което подсказва, че в операцията латвийските военни са били подкрепени от съюзниците от НАТО, в случая френските военни.

Липсват подробности за операцията, както и какъв е бил дронът, и дали се е бил отклонил. За момента не са предоставени и кадри.

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Заглавната снимка е архивна.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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