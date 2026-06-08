ЕС планира понижаване на данъците за ток

Европейският съюз планира изменения в данъците върху енергията и мрежовите такси, включително и облагане на тока с по-ниска ставка в сравнение с газа, с цел да се намалят сметките на домакинствата. Това сочи проектно предложение, до което агенция Ройтерс е получила достъп. То е част от реакцията на съюза срещу последиците от войната в Иран върху енергийните пазари, която доведе до рязък ръст в цените на петрола и газа, които повишиха значително сметките на домакинствата.

Мярката ще наложи на националните правителства да облагат електрическата енергия с по-ниска данъчна ставка в сравнение с природния газ. Целта е секторите на транспорта, промишлеността и отоплението, при които все още основните източници на енергия са петролът и природният газ, да ускорят прехода си от изкопаеми горива към електроенергия. Чрез намаляване на относителните разходи за електроенергия би се повишила конкурентоспособността на технологии като електромобилите и термопомпите.

Още: Българите се оказаха по-хитри: Ето как в България печелим от гръцките ВЕИ

"Необходими са бързи действия"

В предложението се посочва, че са необходими бързи действия от страна на ЕС, "за да се намалят сметките на домакинствата и зависимостта на ЕС от изкопаеми горива“, посочва Ройтерс.

Правителствата ще продължат да имат право да определят национални данъчни ставки, при условие, че спазват общото правило, пояснява се в текста, който все още може да бъде изменен преди представянето му. От държавите ще се изисква да стимулират потребителите да използват електроенергия през часовете от деня, когато цената й е по-ниска.

"Потребителите на електроенергийните мрежи трябва да променят навиците си по начин, благоприятен за системата, като адаптират потреблението си на енергия или го пренасочат към часове и места, където са налични най-евтините източниците на енергия“, се посочва в предложението.

Още: Скок на цената на тока заради лошо управление: Опасният румънски пример, за който България трябва да внимава

Европейският съюз също така ще постави за цел до 2030 г. половината от всички потребители на електроенергия да използват интелигентен електромер, който да им позволява да следят потреблението си и да се възползват от по-евтините тарифи извън пиковите часове.

Мрежовите такси, събирани от операторите за експлоатация и модернизация на електропреносните мрежи, съставляват около една четвърт от средната сметка за електроенергия на едно домакинство в ЕС.

Промените в данъчното облагане трябва да получат одобрението на законодателите на ЕС и от засилено квалифицирано мнозинство (най-малко 72 процента от членовете на Съвета, които представляват 65 процента от населението на ЕС - бел. ред.). Има държави, които са против измененията и смятат, че такива промени се нуждаят от единодушие, защото иначе ще се постави прецедент за бързо прокарване на подобни мерки, според дипломати от ЕС, цитирани от Ройтерс.

Предложението трябва да бъде представено на 22 юли.