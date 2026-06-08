Най-големите в Европа и Зеленски очертаха точките за бъдещ мир в Украйна

Лидерите на Украйна и нейните близки европейски съюзници – Обединеното кралство, Франция и Германия – поставиха пет условия за постигането на „справедливо и трайно“ споразумение за прекратяване на войната, чието начало Русия постави през февруари 2022 г. В съвместна декларация след преговорите в Лондон украинският президент Володимир Зеленски, министър-председателят на Великобритания Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц заявиха, че ще „застанат твърдо зад Украйна“.

Още: Зад кулисите на срещата на Зеленски с Абрамович: Началото на ендшпила за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Петте условия

Петте условия, оформящи рамката на мира в страната, включват следното:

Пълно прекратяване на огъня като предпоставка за започване на мирен процес;

като предпоставка за започване на мирен процес; Настоящата фронтова линия трябва да послужи като отправна точка за по-нататъшни преговори;

трябва да послужи като отправна точка за по-нататъшни преговори; След влизането в сила на примирието Украйна трябва да получи надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност , включително възможно разполагане на многонационални сили;

, включително възможно разполагане на многонационални сили; Руските активи ще останат замразени, докато Русия не прекрати войната и не компенсира Украйна за нанесените щети;

ще останат замразени, докато Русия не прекрати войната и не компенсира Украйна за нанесените щети; Всяко решение, засягащо ЕС или НАТО, трябва да бъде одобрено от държавите членки на тези организации.

Великобритания и Франция са водещите страни в "Коалицията на желаещите" за Украйна, която се стреми да осигури възможно най-солидни гаранции за сигурността на страната, включително присъствие на мироопазващи сили, които да не са близо до фронта, а да подпомагат украинската армия в дълбочина и да следят за спазване на евентуално бъдещо примирие от страна на руските сили.

Още: Нашият отговор е, че няма да умрем тихо и ще отвърнем

Евролидерите искат участие на САЩ

Лидерите отново подчертаха необходимостта САЩ да участват в процеса в момент, когато вниманието на американския президент Доналд Тръмп е насочено към войната с Иран. Акцент поставиха и върху дългосрочната сигурност на Европа и Украйна като част от всяко бъдещо споразумение.

Снимка: Getty Images

Още през декември САЩ притискаха Русия и Украйна да подпишат бързо план за прекратяване на войната, която започна с решението на руския диктатор Владимир Путин през февруари 2022 г. да започне пълномащабна инвазия в съседната страна.

Наскоро Русия и Украйна засилиха атаките си една срещу друга, като Русия използва ракети и дронове за удари по украински градове, а Украйна демонстрира засилени способности да прониква дълбоко в руска територия с помощта на нови технологии. В събота украински дронове удариха втория по големина град в Руската федерация, Санкт Петербург, докато там се провеждаше последният ден на Международния икономически форум: Украйна подпали Русия: Удар по институт за подводни оръжия в Санкт Петербург, пожар в поредна петролна база (ВИДЕО).

Няколко дни по-рано Киев нанесе удари по околностите на същия град – на около 1000 км от Украйна – точно когато започваше "руският Давос" на Путин.

В навечерието на събитието Зеленски изпрати отворено писмо до Путин, в което призова за преки преговори за прекратяване на войната – предложение, което руският диктатор отхвърли. Путин заяви, че ще сложи край на войната едва когато целите на Русия бъдат постигнати, и насъска армията си срещу украинците: Как Путин живее в паралелна реалност и там мир няма: Колекция с примери от Санкт Петербург (ОБЗОР - ВИДЕО).

Великобритания, Франция и Германия приветстваха писмото на Зеленски към Путин

Мерц, Макрон и Стармър приветстваха писмото на Зеленски до Путин и подкрепиха призива му за „пряк диалог между Украйна и Русия – с активно участие на САЩ и Европа“, предаде BBC.

В явен намек към настояването на Москва Украйна да се откаже от амбицията си да се присъедини към отбранителния алианс на НАТО, те заявиха, че правото на Киев „да избира свои собствени мерки за сигурност и съюзи трябва да бъде напълно зачитано“.

Снимка: president.gov.ua

Преди пристигането си в Лондон украинският лидер обвини Русия в „подло“ нападение, след като киевски официални лица заявиха, че дрон е ударил съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво близо до атомната електроцентрала в Чернобил. Нямаше ранени, а пожарът беше потушен, като нивата на радиация останаха стабилни: Зеленски осъди атаката срещу ядрен обект край Чернобил: Има ли повишена радиоактивност?

Зеленски вече предупреждава Путин, че Украйна скоро ще може да нанесе удари по Русия с балистични ракети местно производство. Според украинския президент страната е на прага на постигането на целта си за разработване на собствен потенциал в областта и ще продължи да отговаря на руските атаки "с всички налични средства", докато Москва не се откаже от войната срещу Украйна.

Финландският президент също иска диалог с Путин, не вярва, че той ще атакува Европа скоро

Междувременно президентът на Финландия Александър Стуб не вярва, че Путин ще атакува Европа, и призовава за преговори с него. „Защо Русия да тества член 5 (на НАТО - бел. ред., клаузата за взаимна отбрана), след като не успя да завладее Украйна за четири години?“, попита той пред вестник Neue Zürcher Zeitung.

Стуб също така изтъкна, че Украйна в момента е „в по-добра позиция на бойното поле, отколкото по всяко друго време от началото на войната“.

При тези обстоятелства той счита, че Европа трябва да предприеме нови дипломатически усилия за прекратяване на войната. „Мисля, че трябва да говорим с Путин", категоричен е Стуб, въпреки че руският диктатор вече даде да се разбере, че не отстъпва от максималистичните си цели.

Още: "Няма да ви дадем победа по този начин": Зеленски разкри подробности за срещата си с Абрамович (ВИДЕО)

Украинците искат прекратяване на войната, но само ако европейски войски следят да няма нова атака

На този фон излезе ново проучване на Киевския социологически институт (KIIS), което показа, че 61 % от украинците подкрепят примирие по настоящата линия на фронта, ако европейски войски бъдат разположени в близост до фронтовата линия и се включат в боевете в случай на нова руска атака.

Без гаранции за сигурност за Украйна 61% от респондентите отхвърлят споразумение за примирие.

A KIIS poll found 61% of Ukrainians back a ceasefire along the current front line if European troops deploy near the front and fight in case of renewed Russian attack. Without security guarantees, 61% reject the deal. #Ukraine pic.twitter.com/XXYCftewY0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 8, 2026