DARA пред BBC: Изпаднах в паника, но на сцената бях по-спокойна и уверена от всякога

Победителката от "Евровизия" Дара казва, че е искала да се откаже от състезанието два пъти, преди да осигури първата победа на България в историята. Изпълнителката на "Bangaranga', която всички пеят, споделя пред BBC Newsbeat, че е обмисляла да се откаже от участие в надпреварата, за да запази психичното си здраве. След като е била избрана да представя България на "Евровизия", тя е изпитала силна тревожност, особено след като наскоро ѝ е била поставена диагноза Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ).

"Това беше реакцията на тялото ми", казва 27-годишната поп звезда. "И се опитвах да се успокоя в продължение на три часа.", допълва още тя.

Снимка: Getty Images

Дара спечели "Евровизия" с рекордна разлика в точките през май, въпреки че първоначално не беше сред фаворитите.

Още: Италия се възхищава на DARA: България има поп звезда, която е по-стойностна от нашите

Според "BBC", изпълнението на песента "Bangaranga" е впечатлило както с уникална и прецизна сценична реализация, така и със ексцентричност и запомнящ се ритъм и текст, превърнали се в едни от най-обсъжданите в историята на конкурса.

Но историческата победа на България можеше изобщо да не се случи, ако звездата беше изпълнила плана си да се оттегли. "Първият път казах не, защото имаше неща в договора, с които не бях съгласна", уточнява Дара.

Снимка: Getty Images

I wanted to quit Eurovision twice - then won it, says Bangaranga singer Dara https://t.co/GbNlsbsIXv — BBC News (UK) (@BBCNews) June 6, 2026

Като вече утвърден изпълнител, проблемите започват да се натрупват, когато тя е обявена за първия представител на България на "Евровизия" след 2022 г.

"Веднага почувствах, че съм направила нещо лошо, че не заслужавам това", казва тя. "Не исках да рискувам психичното си здраве до такава степен, че да не мога да се възстановя."

Още: "Bangaranga" излезе извън всички граници: Завладя и Световната федерация по кеч (ВИДЕО)

До триумфа

Британската медия отбелязва, че "Евровизия" е известна като изключително "интензивно преживяване за изпълнителите, които трябва да се справят с все по-политизирана обстановка, натоварен график и огромна аудитория." От своя страна победителката на песенния конкурс заяви, че професионалната помощ (работа с терапевт) след поставянето на диагнозата я е подготвила за предизвикателството.

"Евровизия е нещо огромно — най-голямото, в което един артист може да участва", казва тя. "Но никога не съм се чувствала по-спокойна на сцената, по-сигурна."

Виена запази най-големия си момент за Дара до последно — една от най-убедителните победи в историята на "Евровизия".

"Бях просто спокойна", казва Дара, спомняйки си как се е чувствала, докато точките са пристигали от цял свят.

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Още: "Мога да постигна, каквото искам" и го направи: DARA преди 11 години (ВИДЕО)

"Отворих сърцето си и просто повтарях: "Благодаря ти, Боже, че ме постави на тази сцена и за тези хора около мен."

И всеки, който е гледал "Евровизия" 2026 г. със сигурност е видял тези моменти.

Дара беше посрещната от огромни тълпи при завръщането си в българската столица, където ще играе ключова роля в това, което страната планира за 2027 г.