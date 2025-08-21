Стилияна Николова продължава да блести на Световното по художествена гимнастика

Българската грация Стилияна Николова поведе след изпълненията на всички уреди след първите два потока в квалификациите на 41-вото Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Другата ни представителка - Ева Брезалиева, е шеста към момента. За финала в многобоя се класират първите 18. Предстоят съчетанията от потоци А,C и D, където са състезателки на Германия, Украйна, Италия и други.

Силно българско представяне на Световното по художествена гимнастика

В днешния ден българките изиграха съчетанията си с бухалки и лента. Уверена и стабилна игра демонстрира абсолютната европейска шампионка за 2024 - Стилияна Николова, и с актив от 88.800 (29.350 на обръч, 29.400 на топка, 30.050 на бухалки и 29.050 на лента; *сумират се трите най-високи резултата от квалификацията), оглави квалификацията за финала на индивидуалния многобой утре. Припомняме ви, че топ 18 от квалификацията ще спорят за отличията в многобоя, в индивидуалната надпревара.

ДЕН 1: Стилияна Николова стартира силно в квалификациите на Световното по художествена гимнастика

Възпитаничката на Валентина Иванова е с два първи по сила резултата в класирането за финалите на отделните уреди - 30.050 (14.000 за трудност, 8.350 за артистичност и 7.700 за изпълнение) на бухалки и 29.050 (12.500 за трудност, 8.400 за изпълнение и 8.150 за артистичност) на лента.

"Огнената лъвица" Ева Брезалиева също показа своята класа на килима в "Parque Olímpico" и с общ резултат от 83.350 (28.150 на обръч, 27.350 на топка, 27.200 на бухалки и 27.850 на лента) заема временното 6 място в квалификацията след поток B. Грацията, водена от Бранимира Маркова, е временно осма на бухалки с резултат от 27.200 (12.600 за трудност, 7.700 за артистичност и 6.900 за изпълнение) на бухалки и втора на лента с 27.850 (11.900 за трудност, 8.050 за изпълнение и 7.900 за артистичност).

Предстоят съчетанията от потоци А,C и D, където ще видим представителките на Германия, Украйна, Италия, Полша, Кипър и др., след което ще знаем топ 18, които ще се борят за световната титла във финала на индивидуалния многобой, както и финалистите на отделните уреди.

