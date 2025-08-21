Петият Бийтълс, който спечели „Златната топка“ на едва 22 години, но загуби битката с алкохола

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Той бе една от най-противоречивите личности в историята на футбола. Истински гений с топката в крака, но също така и човек с множество проблеми, с които не можеше да се справи. Някои го наричаха „магьосник“, други - „пияница“. Каквото и да си говорим обаче той ще остане завинаги в спомените на феновете, поне на по-възрастните. На тези, които още си спомнят с носталгия за романтичните години на футбола. Години, в които играчите бяха обикновени хора, с обикновени проблеми, а не псевдо суперзвезди, вървящи с по 5-10 души охрана. Хора, които можеш да срещнеш на улицата и да си поговорите, а не надути парвенюта, не обръщащи внимание дори на деца. Години, в които футболът бе футбол, а не бизнес.

Може би много от вас вече се питат: „Кой е този човек? С какво толкова е известен и как е помогнал за развитието на футбола?“. Отговорът е прост. Неговото име е Джордж Бест, а влиянието му върху любимия ни спорт е неоспоримо.

Джордж Бест е влюбен във футбола от малък

Джордж Бест е роден на 22 май 1946 година в столицата на Северна Ирландия – Белфаст. От дете той е увлечен от футбола. Историята разказва как е тренирал у дома с топка за тенис. Джордж целил дръжката на вратата на къщата си, за да може, при рикошета, кълбото да поеме рязко неочаквана траектория, а той да опита да я овладее. Именно така се е научил да контролира топката до съвършенство.

Освен талантлив футболист младият Джордж е бил и доста умно и будно дете. През 1957-ма той взима един от най-трудните изпити в Северна Ирландия и е приет в престижната гимназия „Гросвенър“. Там обаче той не се чувства на място, тъй като основният спорт в училището е ръгби. Затова и Бест се мести в друго школо, където футболът е на почит, а той се събира с приятелите си от дете.

Манчестър Юнайтед го взима на 15 години, но дебютът му трябва да почака

Когато е едва на 15 години, Джордж Бест е забелязан от скаута на Манчестър Юнайтед Боб Бишъп, който търси футболисти в Белфаст. Той веднага праща телеграма на легендарния мениджър на „червените дяволи“ Мат Бъзби. В нея Бишъп е лаконичен: „Мисля, че ти намерих гений“. Ръководството на Юнайтед решава да даде шанс на северноирландкото хлапе и го кани на проби. Джордж обаче не успява да се справи с носталгията по своя дом и издържа едва два дни, преди да се прибере в Белфаст.

Той все пак се завръща в Юнайтед и прекарва две години в отбора като аматьор. Причината е, че на английските клубове им е забранено да взимат играчи от Северна Ирландия, на които да плащат заплата. Затова и Джордж си намира работа като разносвач на корабния канал в Манчестър, а това му позволява да тренира с отбора два пъти седмично.

Успехите на Джордж Бест

Джордж Бест записва своя дебют за Юнайтед на 14 септември 1963-та, когато е едва на 17 години. Той бързо разкрива своя потенциал и завършва сезона с шест гола в 26 мача. Лека-полека северноирландецът се превръща в основен футболист на „червените дяволи“. През сезон 1965/66 португалските медии кръщават крилото „Петият Бийтълс“, след като Бест вкарва два гола за победата над Бенфика на Еузебио с 5:1 като гост. Прозвището му пасва идеално, тъй като с прическата и поведението си наподобява членовете на легендарната банда. В крайна сметка Джордж прекарва в Юнайтед 11 сезона. Той изиграва над 470 двубоя за тима, в които вкарва 179 попадения.

С Манчестър Юнайтед Джордж печели два пъти титлата в Англия и веднъж Купата на европейските шампиони. През 1968-ма той получава „Златната топка“ - най-голямото индивидуално отличие в света на футбола. Бест го печели, когато е едва на 22 години. През 1974-та той напуска „Олд Трафорд“. До края на кариерата си носи още екипите на Дънстейбъл Таун, Стокпорт Каунти, Корк Селтик, Лос Анджелис Ацтекс, Фулъм, Форт Лодърдейл Страйкърс, Хибърниън, Сан Хосе Ърткуейкс, Борнемут, Бризбън Лайънс и Тобърмор Юнайтед.

Северноирландецът страда от алкохолизъм

Във всеки един от изброените клубове обаче Джордж Бест е далеч от най-добрата си форма. Причината е, че през по-голямата част от живота си той страда от алкохолизъм. Офанзивният футболист става пословичен с любовта си към чашката, красивите жени и луксозния живот. Именно заради разгулния си начин на живот той е изгонен от Юнайтед, след като не се явява на тренировка в началото на януари 1974-та. Тогава Бест е обвинен, че е откраднал кожено палто, паспорт и чекова книжка от Марджъри Уолъс, но по-късно обвиненията са свалени.

По време на своята кариера Джордж Бест често е обвиняван и разпитван от медиите за любовта му към алкохола. Именно той е автор на едни от най-емблематичните фрази в света на футбола: „През 1969-та се отказах от алкохола и жените – това бяха най-гадните 20 минути в живота ми“, „Изхарчих много пари за алкохол, жени и скъпи коли – останалите ги профуках за глупости“, „Спрях да пия, но само когато спя“.

„Не умирайте като мен“

„Пиенето е единственият опонент, който не успях да победя“, пише Бест в своята автобиография години по-късно. И се оказа напълно прав. На 3 октомври 2005-та той бе приет в болница с бъбречна инфекция след трансплантация на черен дроб. На 25 ноември Джордж Бест си отиде от този свят на едва 59-годишна възраст. Златното момче на Северна Ирландия загуби битката си с алкохола. Бест почина в болница Кромуел в Лондон вследствие на инфекция на белия дроб и отказването на множество органи.

Дни преди да си отиде от този свят, на 20 ноември, Джордж Бест купува страница във вестник „Нюз ъф дъ Уърлд“. На нея има само две неща – негова снимка на болничното легло, както и текст: „Не умирайте като мен“. Пет дни по-късно легендарният северноирландец почина, а светът на футбола потъна в скръб. Петият Бийтълс вече го нямаше. Магьосникът от Белфаст си бе тръгнал завинаги.

Джордж Бест си отиде от този свят на едва 59-годишна възраст

Джордж Бест бе велик футболист и го доказа през годините. Чисто човешките му качества пък няма смисъл да ги коментираме – всеки сам за себе си може да прецени и да си направи изводите. Северноирландецът обаче даде един голям урок на света – човек трябва да си признае, когато има проблем. Особено такъв, който е свързан с различни пороци – алкохол, дрога и т.н.

Защото, ако Джордж бе обърнал внимание на своя проблем, а не да подхожда с насмешка, можеше да е още жив и да ни предава уроците, които е научил, докато играе най-великата игра на света. Така, както го правеше, докато се разхожда по улиците на Манчестър и се опитва да обърне внимание на всеки свой фен.

Автор: Бойко Димитров

