Нов руски фейк: Началникът на кабинета на Зеленски уж приел условията на Путин, за да има мир

Нова руска фалшива новина с марка кремълска пропаганда - държавната информационна агенция "РИА Новости" така преиначи изказване на началника на президентския офис на Володимир Зеленски, че излезе, че той приема условията на диктатора Владимир Путин за край на войната в Украйна.

Ръководителят на канцеларията на украинския лидер Андрий Ермак отговори с: "Не знам", когато агенция "Ройтерс" го попита как Украйна ще продължи да се бори, ако не приеме условията на Путин. Такава новина със заглавие "Украйна не е готова да прави териториални отстъпки и компромиси с Русия" публикува вчера кремълската пропагандна медия "РИА Новости".

Всъщност отговорът на Ермак беше на съвсем друг въпрос. "Ройтерс" съобщава, че на въпроса как Украйна оценява, че Доналд Тръмп би се справил с войната, началникът на президентския офис на Зеленски е отговорил: "Честен отговор - не знам. Нека да видим".

