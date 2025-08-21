Войната в Украйна:

Трансферно гуру загатна за бомбастична сделка до България, но играчът нищо не знае

21 август 2025, 14:18 часа 534 прочитания 0 коментара
Трансферно гуру загатна за бомбастична сделка до България, но играчът нищо не знае

Трансферното гуру Фабрицио Романо влезе в любопитен задочен спор с футболист, за чието бъдеще качи публикация в официалните си канали. Става въпрос за централния защитник на Манчестър Сити Мануел Аканджи, който според журналиста е пред преминаване в Галатасарай. Самият бранител обаче коментира поста на италианеца, като написа, че не знае за нищо подобно. Романо реагира, изтривайки публикация в Instagram, където беше и коментарът на Аканжи, но я остави в "X".

Сгреши ли този път Романо?

Трансферният експерт публикува в Инстаграм, че Сити и Галатасарай са близо до сделка за швейцарския национал за 15 млн. паунда, както и че "Джим Бом" ще отправи своята оферта към играча в близките часове. Аканджи реагира с коментар: "Не знам нищо за това“. Впоследствие журналистът изтри публикацията си в Инстаграм, но я остави в X, което разбуни духовете.

Мануел Аканжи

Все още не се знае дали бранителят е склонен да продължи кариерата си в Турция. Появи се и информация от турските медии, според която нападателят на "лъвовете" Виктор Осимен е провел телефонен разговор с Мануел Аканджи в опит да помогне на истанбулския гранд да си осигури третото голямо лятно попълнение.

Аканджи, който е част от тима, воден от Пеп Гуардиола от 2022 година, напоследък изпитва трудности да се пребори за място в титулярния състав. Швейцарският национал остана на пейката по време на първия мач на Манчестър Сити от новия сезон във Висшата лига срещу Уулвърхямптън, тъй като Джон Стоунс и Рубен Диас бяха предпочитани в центъра на защитата.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Сити Галатасарай Летен трансферен прозорец Мануел Аканджи Фабрицио Романо
