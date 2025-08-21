Трансферно гуру загатна за бомбастична сделка до България, но играчът нищо не знае

Трансферното гуру Фабрицио Романо влезе в любопитен задочен спор с футболист, за чието бъдеще качи публикация в официалните си канали. Става въпрос за централния защитник на Манчестър Сити Мануел Аканджи, който според журналиста е пред преминаване в Галатасарай. Самият бранител обаче коментира поста на италианеца, като написа, че не знае за нищо подобно. Романо реагира, изтривайки публикация в Instagram, където беше и коментарът на Аканжи, но я остави в "X".

Сгреши ли този път Романо?

Трансферният експерт публикува в Инстаграм, че Сити и Галатасарай са близо до сделка за швейцарския национал за 15 млн. паунда, както и че "Джим Бом" ще отправи своята оферта към играча в близките часове. Аканджи реагира с коментар: "Не знам нищо за това“. Впоследствие журналистът изтри публикацията си в Инстаграм, но я остави в X, което разбуни духовете.

Все още не се знае дали бранителят е склонен да продължи кариерата си в Турция. Появи се и информация от турските медии, според която нападателят на "лъвовете" Виктор Осимен е провел телефонен разговор с Мануел Аканджи в опит да помогне на истанбулския гранд да си осигури третото голямо лятно попълнение.

Аканджи, който е част от тима, воден от Пеп Гуардиола от 2022 година, напоследък изпитва трудности да се пребори за място в титулярния състав. Швейцарският национал остана на пейката по време на първия мач на Манчестър Сити от новия сезон във Висшата лига срещу Уулвърхямптън, тъй като Джон Стоунс и Рубен Диас бяха предпочитани в центъра на защитата.

🚨⚠️ After club to club agreement, Galatasaray will make their offer to Manuel Akanji in 24h.



No proposal on the table to the player yet and currently no indications from Akanji on intention to accept destination.



Deal agreed between clubs, but not done with the player yet. pic.twitter.com/rt5vB61Vun — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025