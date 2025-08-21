Пожар гори над Сливница, активираха BG-Alert

Горски пожар избухна над град Сливница. Сигналът за огъня е получен в 12:41 часа. Той е тръгнал от нива край града, но впоследствие е обхванал и борова гора, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София. Два противопожарни екипа са изпратени на мястото. Има и водоноски, доброволци и екипи на полицията, които в момента се опитват да локализират пожара. Засега няма информация колко декара горят.

Според полицията пожарът наближава къщи, но към момента няма засегнати.

Първоначалн хората са били предупредени за огъня от камбаната на местната църква. Системата за предупреждения BG-ALERT е активирана в 13:56 часа.

Съобщението гласи: "Предупреждение! Пожар във Войнишка махала над гробищния парк в град Сливница. Бъдете внимателни и спазвайте указанията на властите!". Съобщението е от Областния управител на Софийска област.

Oбластнияt управител на Софийска област Силвия Арнаутска каза, че към този момент няма опасност за хората от града. По думите ѝ близостта до къщите е около 400-500 метра. Към този момент не се налага евакуация на жителите.