Войната в Украйна:

Забраняват паркирането около стадион "Васил Левски"

21 август 2025, 14:15 часа 390 прочитания 0 коментара
Забраняват паркирането около стадион "Васил Левски"

Ограничават престоя и паркирането на места около Националния стадион "Васил Левски". Причината е футболната среща между "Левски" и "Аз Алкмаар", която ще се играе днес, съобщиха от Столичната община.

ОЩЕ: "Реновацията на "Васил Левски" ще струва, колкото нов стадион от световна класа"

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието и без да се засягат местата в режим на платено паркиране "служебен абонамент" от 8:00 до 23:00 часа на паркинга на моста пред Националния стадион "Васил Левски", както и от 12:00 до 23:00 часа на южното платно на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" в участъка между бул. "Драган Цанков" и ул. "Ген. Гурко".

Мачът ще се състои тази вечер от 21:00 часа.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Паркиране стадион Васил Левски платено паркиране информация 2025
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес