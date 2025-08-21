Войната в Украйна:

Норвежката икономика расте неочаквано бързо

21 август 2025
Икономиката на континентална Норвегия е нараснала по-бързо от очакваното през второто тримесечие, а данните за първото бяха ревизирани нагоре, съобщи Статистическата служба на страната , цитирана от Ройтерс. Новината предизвика поскъпване на норвежката крона.

Брутният вътрешен продукт на континенталната икономика, който изключва нестабилното производство на петрол и газ, е нараснал с 0,6 на сто спрямо първото тримесечие. Централната банка и анкетирани от Ройтерс икономисти очакваха повишение от 0,3 на сто.

Ръстът за първото тримесечие бе ревизиран до 1,2 на сто спрямо първоначално обявените 1,0 на сто.

Кроната поскъпна до 11,89 за едно евро спрямо 11,92 преди обявяването на данните.

През юни централната банка на най-големия износител на петрол и газ в Западна Европа неочаквано започна да понижава основния си лихвен процент от 16-годишния връх, за да подпомогне секторите, ориентирани към вътрешния пазар, тъй като прогнозира, че ръстът на цените ще намалее. През миналата седмица централните банкери задържаха разходите по заемите на равнище 4,25 на сто, като повториха, че планират да удължат "предпазливото" облекчаване още следващия месец, въпреки че основната инфлация се повиши през последните два месеца.

"Виждаме риск, че Норвежката централна банка ще отложи намалението на лихвата, предвидено за септември," се казва в анализ на "Ханделсбанкен".

БВП на континенталната част на страната, който изключва често променливото въздействие на добива на петрол и газ, е най-често наблюдаваният показател за състоянието на норвежката икономика.

Пламен Иванов
